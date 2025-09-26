Fritids- och föreningsutvecklare
2025-09-26
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun.
Är du en engagerad person som brinner för föreningsliv, utveckling och samverkan? Vill du vara med och skapa framtidens fritids- och föreningsmiljö i vår kommun, där idéer blir verklighet och människor möts? Då kan det här vara rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
Som fritids- och föreningsutvecklare arbetar du med att stärka, utveckla och stötta föreningslivet i kommunen. Du blir en viktig länk mellan kommunen, föreningar och andra aktörer, och ditt arbete bidrar till att skapa goda förutsättningar för både dagens och framtidens fritids- och föreningsverksamhet.
Du kommer bland annat att:
• Leverera underlag för politiska beslut.
• Handlägga bidragsansökningar och stötta föreningar i projekt- och utvecklingsarbete.
• Initiera, driva och följa upp utvecklingsinsatser som stärker föreningslivet och främjar samverkan mellan kommunen och ideella aktörer.
• Ansvara för att driva och leda både större och mindre projekt inom kultur- och fritidsområdet.
• Skapa och underhålla nätverk mellan föreningsliv, förbund, myndigheter och kommunens verksamheter.
• Aktivt bidra till att utveckla kommunens arbete med fritid, idrott och föreningsliv i en föränderlig omvärld.
Kvälls- och helgarbete kan förekomma, då uppdraget innebär ett nära samarbete med föreningslivet både i strategiska frågor och i vardagens aktiviteter.
Din närmaste chef är enhetschefen för Ung i Burlöv/fritid, men du kommer att arbeta tätt tillsammans med kulturutvecklaren, ledningsgruppen, strategiska gruppen och chefen för Kultur och Fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom Idrottsvetenskap, Coaching- och Sportmanagement, Kultur- och fritidsvetenskap, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant.
• Väl dokumenterad erfarenhet av föreningsarbete och av att arbeta med utvecklingsfrågor i en förening (t.ex. styrelsearbete, utskottsarbete eller liknande).
• Kunskap och praktisk erfarenhet av bidrags- och projektansökningar.
• Erfarenhet av att driva och leda projekt, gärna med inslag av samordning och utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av offentlig verksamhet.
• Mångårig erfarenhet av liknande uppdrag
• Erfarenhet av processledning eller samordning.
• Förståelse för folkbildningens eller den ideella sektorns villkor.
• Vana att arbeta med digitala verktyg och system.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är kommunikativ, lyhörd och engagerad, med förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer. Du har drivkraft och mod att leda utvecklingsprocesser själv och/eller tillsammans med andra, trivs i mötet med människor och är van att arbeta både strategiskt och operativt.
I din ansökan vill vi att du:
Redovisar utbildning, tidigare arbetsgivare och personligt brev.
Visar dokumenterad erfarenhet av relevanta uppdrag.
Bifogar arbetsprov i form av exempelvis utredningsarbeten, projektrapporter eller liknande.
ÖVRIGT
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278831". Omfattning
