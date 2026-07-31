Frisör sökes
Cut & Blow Västerås AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-07-31
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Vi söker 2 frisörer & 1 barberare – Vill du bli en del av vårt fantastiska team på Livli Shoppingcenter i Västerås?
Är du en frisör eller barberare som brinner för ditt hantverk? Vill du arbeta på en salong där kvalitet, kreativitet och gemenskap går hand i hand – samtidigt som du får utvecklas tillsammans med härliga kollegor och möta fantastiska kunder varje dag?
Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker nu två frisörer och en barberare till vår moderna salong på Livli Shoppingcenter i Västerås. Här väntar en fartfylld arbetsplats med högt tempo, många återkommande kunder och ett team som alltid stöttar och inspirerar varandra.
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där vi värdesätter:
En positiv och familjär arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Härliga kunder och ett högt fokus på kvalitet och service.
Vi arbetar med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger, för att kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör eller barberare.
Har gesällbrev (meriterande men inget krav).
Brinner för service och älskar mötet med människor.
Är positiv, engagerad och trivs med att arbeta i team.
Vill utvecklas inom yrket och inspireras av nya trender och tekniker.
För dig som söker tjänsten som frisör är det ett extra plus om du tycker om färgbehandlingar, eftersom en stor del av våra kunder efterfrågar just detta.
Känner du igen dig?
Om du vill arbeta på en salong där du får möjlighet att växa, utvecklas och ha roligt på jobbet samtidigt som du skapar fantastiska upplevelser för våra kunder, då hoppas vi att du hör av dig.
Skicka din ansökan via e-post och berätta lite om dig själv.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa frisör och barberare till teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: cutnblow@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör Erikslund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cut & Blow Västerås AB
(org.nr 556670-5132)
Krankroksgatan 17 (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Kontakt
Frisör
Andreas Demir cutnblow@live.se 0706546424 Jobbnummer
10017615