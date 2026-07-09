Frisör för anställning, hyrstol eller traineé
Page i Staffanstorp AB / Hälsojobb / Staffanstorp Visa alla hälsojobb i Staffanstorp
2026-07-09
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Om jobbet
Page är en etablerad och välrenommerad frisörsalong. Vi är kända för vår höga kvalitet, känsla och personlig service. Det finns ett stort kundunderlag i alla åldrar av både kvinnor och män. Vi vill att alla kunder ska känna sig välkomna och väl omhändertagna oavsett om det är för en klippning eller en längre behandling. Page utför det mesta inom hårvård men en stor del är färgning, slingning och klippning.
Utbildning är viktigt för oss med senaste trenderna, nya tekniker och även djupare utbildningar bl.a. av Goldwell som är vår huvudleverantör.
Vi söker dig som
Brinner för ditt yrke
Är positiv och serviceinriktad
Kreativ och noggrann
Vill utvecklas inom yrket
Tycker om att jobba med människor
Är ansvarstagande
Vi erbjuder
Heltidstjänst (månadslön + provision, ev. deltid)
Traineè
Möjlighet att hyra stol
Kurser och utbildningar för din utveckling
Trevlig arbetsmiljö
Härliga kunder
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och gärna bilder på tidigare arbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: anette.pagestaffanstorp@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Page i Staffanstorp AB
(org.nr 556828-4334)
Torget 4 (visa karta
)
245 31 STAFFANSTORP Kontakt
Anette Prahl anette.pagestaffanstorp@gmail.com 0708152869 Jobbnummer
9998208