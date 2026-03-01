Frisör

Valhalla Frisörerna AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-03-01


Hej
Jag söker en frisör som har erfarenhet inom frisering,särskild herrklippning
Erfarenhet inom damklippning är merit .
Svenska är en krav,engelska är en merit ,då många av våra kunder är engelska talande .
Som person ,behöver en social ,kreativ ,glad och professionell .
Öppen för alla
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mattay_saliba@hotmail.de

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Valhalla Frisörerna AB (org.nr 559137-6701)
Valhallavägen 65 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

Kontakt
Matta Saliba
Mattay_saliba@hotmail.de
0707832180, 0707832180

Jobbnummer
9769767

