Frisör
Valhalla Frisörerna AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valhalla Frisörerna AB i Stockholm
Hej
Jag söker en frisör som har erfarenhet inom frisering,särskild herrklippning
Erfarenhet inom damklippning är merit .
Svenska är en krav,engelska är en merit ,då många av våra kunder är engelska talande .
Som person ,behöver en social ,kreativ ,glad och professionell .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mattay_saliba@hotmail.de Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valhalla Frisörerna AB
(org.nr 559137-6701)
Valhallavägen 65 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Kontakt
Matta Saliba Mattay_saliba@hotmail.de 0707832180, 0707832180 Jobbnummer
9769767