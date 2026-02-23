Frisör
Sax Kungen AB / Hälsojobb / Uppsala Visa alla hälsojobb i Uppsala
2026-02-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sax Kungen AB i Uppsala
Vill du bli en i teamet hos oss på saxkungen?
Vi söker dig med erfarenhet och/eller utbildning inom både herr- och damklippning
Vi är i behov av heltid, deltid samt extra personal.
Är du intresserad?
Kontakta oss på telefonnummer 018-105191 eller 0736345191
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Via telefon Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sax Kungen AB
(org.nr 559309-9152)
Kungsängsgatan 68 G (visa karta
)
753 18 UPPSALA Jobbnummer
9759319