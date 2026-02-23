Frisör

Sax Kungen AB / Hälsojobb / Uppsala
2026-02-23


Visa alla hälsojobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sax Kungen AB i Uppsala

Vill du bli en i teamet hos oss på saxkungen?
Vi söker dig med erfarenhet och/eller utbildning inom både herr- och damklippning
Vi är i behov av heltid, deltid samt extra personal.
Är du intresserad?
Kontakta oss på telefonnummer 018-105191 eller 0736345191
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Via telefon

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sax Kungen AB (org.nr 559309-9152)
Kungsängsgatan 68 G (visa karta)
753 18  UPPSALA

Jobbnummer
9759319

Prenumerera på jobb från Sax Kungen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sax Kungen AB: