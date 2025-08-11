Frisör
2025-08-11
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
Visa alla jobb hos Slavica Clippet AB i Båstad
Frisör sökes!
Clippet AB söker dig med ett stort hjärta till yrket och
människorna. Vill du vara med och utveckla företaget
ytterligare ett steg framåt? Clippet har i två år på rad blivit
utsedd till branschvinnare och med din hjälp kanske vi
fortsätter den vinnande trenden.
Vi ser gärna en person med positiv inställning till
problemlösning, som är självgående och en god kollega i
teamet. Vad som kan vara bra att ha är god fysik då yrket kan
vara krävande. Meriterande är också goda IT-kunskaper, då
företaget har mjukvaruprogram för kund-bokning, journaler och
betalning. Vi är även regelbundet aktiva i sociala medier, där vi
tillsammans uppdaterar våra kunder om företagets utveckling.
Månadslön bestäms av kollektivavtal och med detta avtal är du
också fullt försäkrad. Du har även rätt till friskvårdsbidrag samt
en hälsokontroll vart tredje år.
Anställningsomfattning är flexibel och kan ligga mellan 50 -
100% beroende på vad du önskar.
Vi ser att du ska ha ditt Gesällbrev färdigt men licensen ordnar
vi om den har gått ut.
Kontakt endast via mail: info@clippet.se
Ser fram emot din ansökan! / Team Clippet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@clippet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slavica Clippet AB
(org.nr 559042-7257)
Sandbäcksvägen 2 (visa karta
)
269 72 FÖRSLÖV Jobbnummer
9453724