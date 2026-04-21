Friluftslivsförvaltare
2026-04-21
Vill du vara med och utveckla hållbart friluftsliv i några av Sveriges mest värdefulla natur- och kulturlandskap? Nu söker vi en friluftslivsförvaltare som vill arbeta nära naturen och samtidigt bidra till långsiktig samhällsnytta.
Om Rollen
Som friluftslivsförvaltare har du till uppgift att planera, utveckla och förvalta Skärgårdsstiftelsens friluftslivs- och rekreationsmiljöer. Uppdraget syftar till att skapa tillgängliga, säkra och attraktiva miljöer för besökare året runt, med hänsyn till natur- och kulturvärden samt gällande lagstiftning. I rollen ingår att synliggöra och lyfta fram värdena på Skärgårdsstiftelsens områden och att vara en tydlig ambassadör för friluftslivet på våra områden. Genom att skapa engagemang och intresse för våra naturmiljöer bidrar rollen till att fler upptäcker möjligheterna till rekreation, naturupplevelser och naturturism på våra områden.
Friluftslivsförvaltarens roll växlar mellan långsiktig förvaltning och aktivt utvecklingsarbete. När grunderna är på plats bidrar friluftslivsförvaltaren med energi, idéer och driv för att utveckla friluftslivets miljöer vidare. Du har lätt att skapa kontakt, bygga relationer och engagera både interna och externa aktörer i gemensamma initiativ. Ser tidigt potential och möjligheter i våra områden och omsätter dem i konkreta förbättringar.
I rollen ingår även att:
Planera, samordna och följa upp skötsel av leder, rastplatser, bryggor och övrig friluftsinfrastruktur
Utveckling av friluftliv
Delta i framtagande och genomförande av skötsel- och utvecklingsplaner för natur- och kulturområden
Samverka med entreprenörer, föreningar, markägare och andra aktörer
Följa upp besökstryck, slitage och behov av åtgärder för tryggt och hållbart friluftsliv
Bidra i dialog med allmänhet och intressenter, till exempel vid samråd, möten och visningar
Dokumentera arbetet i våra digitala system och bidra med underlag till beslut och rapporter
Om Dig
Du är strukturerad och ansvarstagande med god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt inom förvaltning. Du har lätt för att bygga och utveckla nätverk och arbetar relationsskapande och samarbetsinriktat. Du är driven, lösningsorienterad och van att initiera och genomföra utvecklingsinsatser. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och har ett starkt engagemang för friluftsliv, naturupplevelser och hållbarhet.Vi tror att du har:
God erfarenhet av förvaltning, skötsel eller utveckling av natur- och friluftsområden, gärna i offentlig sektor
Eftergymnasial utbildning inom t.ex. naturvård, skog, landskap, friluftsliv, samhällsplanering eller liknande
God kunskap om hur samhällets olika aktörer arbetar med friluftsliv (myndigheter, kommuner, friluftsorganisationer m.fl.)
God kunskap om miljöbalken samt regelverk för skyddad natur
B-körkort tillgång till bil för resor inom tjänsten
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, upphandling enligt LOU, entreprenadkontakter och arbete med skyddade områden.Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Skärgårdsstiftelsen är en av Stockholms läns största markägare och ansvarar för att bevara och utveckla stora och stadsnära rekreationsområden för både stockholmarna och besökare från övriga Sverige och världen.
Skärgårdsstiftelsens områden finns för att ge möjligheter till alla att uppleva och njuta av Stockholms skärgård med sin unika natur och sitt vackra kulturlandskap. Ett fyrtiotal områden från norr till söder står öppna året om för dig som besökare. Områden som Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar för att alla ska få tillgång till vår vackra skärgårdsnatur!Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningssystem. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsstift i Stockholms län
111 49 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skärgårdsstiftelsen Kontakt
Karin Strandfager karin.strandfager@skargardsstiftelsen.se Jobbnummer
9868105