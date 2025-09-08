Fridaskolan i Kallebäck söker lärare F-3 (vikariat)
2025-09-08
Fridaskolan Kallebäck är en växande skola på Kallebäcks terrasser i Göteborg, med närhet både till stadens puls och till skog och natur.
Här genomsyras undervisningen av vårt motto "Vår närmiljö är också vår lärmiljö" - vi vill ge eleverna en trygg grund och väcka deras nyfikenhet på världen runt omkring. Till hösten fortsätter vi att växa med fler tågluffande elever och söker nu en engagerad lärare F-3 till ett vikariat som vill vara med och utveckla vår fantastiska skola. Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB - ett personalägt utbildningsföretag som strävar mot att bli Sveriges ledande inom utbildning. Vi består av moderbolaget Frida Utbildning och dotterbolagen Fridaskolorna AB och Frida Professional AB. Inom Fridaskolorna AB driver vi verksamhet från förskola till gymnasium, medan Frida Professional fokuserar på fortbildning och skolutveckling.
Vår utbildningsidé handlar om att forma Tågluffare - ansvarstagande, kreativa och handlingskraftiga individer som är redo för ett föränderligt samhälle. I Kallebäck har vår skola vuxit successivt och nu äntligen är vi en komplett F-9-skola.
Din roll
Som lärare i F-3 får du vara med och lägga grunden för elevernas skolgång. Du skapar trygghet, nyfikenhet och arbetsglädje i klassrummet, och du är en tydlig förebild i vardagen. Tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor får du chansen att utveckla undervisningen i fräscha och anpassade lokaler - en miljö där både barn och vuxna får växa.
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare för F-3 (eller motsvarande behörighet)
• Är trygg, relationsskapande och tydlig i ditt ledarskap
• Vill bidra med engagemang, nyfikenhet och energi i ett växande arbetslag
Att vara med och bygga upp en skola som växer är både spännande och utmanande. Vi tror att du, precis som vi, trivs när utveckling sker, uppskattar att prova nytt och sätter stort värde på att göra det tillsammans med andra.
Tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 100 %
Period: Initialt November-Mars (Med chans till förlängning, terminen ut)
Plats: Fridaskolan Kallebäck, Göteborg
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen att bli en del av vår resa!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Holmqvist vår biträdande rektor.
Vi undanbeder oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988) Arbetsplats
Fridaskolan Göteborg, Kallebäck Kontakt
Anna Holmqvist 0704508580
9496388