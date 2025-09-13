Fransstylist sökes till Finare Fransar
2025-09-13
Finare Fransar är ett växande skönhetsföretag som specialiserar sig på fransförlängning, lash lift och högkvalitativa produkter för professionella stylister. Vi brinner för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse - både i salong och genom våra utbildningar.Publiceringsdatum2025-09-13Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och noggrann fransstylist som vill bli en del av vårt team i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och inspirerande miljö med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Utföra fransförlängning (singel och volym) samt lash lift.
Ta hand om kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Bidra till en trivsam salongsmiljö.
Möjlighet att delta i event och samarbeten kopplade till varumärket Finare Fransar.Kvalifikationer
Utbildad fransstylist, gärna med erfarenhet.
Noggrann, stresstålig och har ett öga för detaljer.
God servicekänsla och förmåga att bemöta kunder på ett vänligt och professionellt sätt.
Svenska eller engelska i tal.
Meriterande:
Erfarenhet av lash lift, brow lift eller andra skönhetsbehandlingar.
Försäljningsvana inom skönhetsprodukter.
Omfattning:
Deltid/heltid enligt överenskommelse. Helg- och kvällsarbete kan förekomma.
Placering:
Stockholm.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats i ett växande företag.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling.
Att bli en del av ett passionerat team som vill sätta nya standarder i branschen.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: jenny@finarefransar.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finare Sweden AB
