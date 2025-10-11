Frans Bistro & Bar söker extrapersonal

Bistro Villa Anna AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-11


Frans Bistro & Bar är en modern bistro med influenser från hela världen, belägen på Dragarbrunnstorg i centrala Uppsala. Vi har öppet alla dagar i veckan, från lunch till sen kväll.
Nu söker vi engagerade och kunniga medarbetare till vårt matsals-team, som vill jobba extra på kvällar och helger.
Vi tror att du som söker
• Har några års erfarenhet av arbete som servitör/servitris
• Har en bra grundkunskap kring vin, öl och annan dryck
• Brinner för att leverera grym service till dina gäster
Välkommen in med din ansökan och CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Via mejl
E-post: leo.thyberg@fransbistro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra personal".

Arbetsgivare
Bistro Villa Anna AB (org.nr 559360-2369), https://fransbistro.se/
Dragarbrunns Torg 2-6 (visa karta)
753 21  UPPSALA

Kontakt
Restaurangchef
Leo Thyberg
leo.thyberg@fransbistro.se
018-258100

Jobbnummer
9552173

