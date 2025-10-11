Frans Bistro & Bar söker extrapersonal

Frans Bistro & Bar är en modern bistro med influenser från hela världen, belägen på Dragarbrunnstorg i centrala Uppsala. Vi har öppet alla dagar i veckan, från lunch till sen kväll. Nu söker vi engagerade och kunniga medarbetare till vårt matsals-team, som vill jobba extra på kvällar och helger. Vi tror att du som söker • Har några års erfarenhet av arbete som servitör/servitris • Har en bra grundkunskap kring vin, öl och annan dryck • Brinner för att leverera grym service till dina gäster Välkommen in med din ansökan och CV.