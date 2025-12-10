Från lärling till proffs på max 6 månader
2025-12-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
UTBILDNINGEN SOM GER JOBB
Med en kort, intensiv och praktiskt inriktad utbildning kliver du rakt in i en framtidsbransch där CNC, programmering, fräsning, svarvning och grundläggande svets är kärnan. vi startar med en praktik på max sex månader. Utbildningen startar i slutet av jan 2026.
Jobbet väntar redan innan du är klar. Företagen i regionen skriker efter kompetens där vi själva skall anställa. Därför väljer vi att utbilda med egna lärare i våra egna lokaler. Du behöver inte göra din praktik hos någon annan då vi väljer praktik och utbildning löpande. Machtech Academy är din chans att lyckas snabbt. Du behöver inte gå en årslång skola för att komma in i industrin. Med ett smart upplägg där teori och praktik vävs ihop direkt från start kommer du in i tempot snabbt och tryggt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
