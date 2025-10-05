Framtidens ekonomkonsulter sökes omgående!
2025-10-05
Erfarna ekonom-konsulter sökes för kommande uppdrag inom redovisning och controlling
Hyrpersonal Stockholm är just nu i behov av erfarna ekonomer för kommande uppdrag inom redovisning och controlling i Stockholmsområdet. Vi söker ekonomer med gedigen erfarenhet för att arbeta som interimskonsulter åt våra kunder. Uppdragen inkluderar arbete inom redovisning, bokslut, controlling och ekonomistyrning. Vi har flera aktuella uppdrag med varierande omfattning och längd, både på heltid och deltid. Vi välkomnar löpande nya konsulter till vårt team.Publiceringsdatum2025-10-05Dina arbetsuppgifter
* Löpande redovisning och bokföring
* Månads- och årsbokslut
* Budget- och prognosarbete
* Ekonomisk analys och rapportering
* Projekt- och verksamhetsuppföljning
Om dig:
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom ekonomi och trivs med att arbeta självständigt i varierande arbetsmiljöer. Du är kommunikativ, analytisk och har förmågan att lösa problem. Goda kunskaper i svenska och engelska samt erfarenhet av systemanvändning är viktigt för rollen.
Vad vi erbjuder:
* Kvalificerade uppdrag hos etablerade företag
* Möjlighet att arbeta som underkonsult via eget bolag eller som anställd hos oss
* Stöd och återkoppling från en dedikerad konsultchef
Välkommen med din ansökan! Vi genomför intervjuer och tillsättningar löpande.
Hyrpersonal Sverige
Företaget tillhandahåller avancerade konsulttjänster inom Executive rekrytering och Interim Management och inom alla yrkesområden och med hela Sverige som arbetsfält.
Företaget tillhandahåller även psykosociala utredningar mot stat, kommun och privata företag.
Vidare tillhandahåller företaget olika digitala lösningar inom HR- frågor och tillhandahåller även den senaste tekniken inom AI.
