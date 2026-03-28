Framåt hotellreceptionist sökes
2026-03-28
Vi söker en framåt receptionist.
Söker du ett socialt och varierande arbete är hotellreceptionist jobbet för dig! Du blir en del av vårt härliga team som skapar atmosfären här på Grenna Hotell. Vi finns tillgängliga för gästen från bokningstillfället tills det är dags att checka ut. Vi kommunicerar via mejl, telefon och självklart direkt till gästen på både svenska och engelska.
Fem huvuduppgifter för en receptionist hos oss:
• Tydlig och trevlig kommunikation i tal och skrift med gäster
• Incheckning/Utcheckning samt kassauppgifter
• Hjälpa till med servis/disk
• Göra fint, städa och dekorera
* Frukostvärdinna/värd
* Konferensvärdinna/värd
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från restaurang- eller hotellbranchen. Vi arbetar både vardagar och helger, med varierande tider.
Tjänsten är mellan 75-100%. Lön enligt överenskommelse. Start under april eller enl överenskommelse. Chans till tillsvidareanställning.
Urval kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan, vi ser fram emot den!
Vi svarar främst på kvalificerade ansökningar, dvs. där ställda krav är uppnådda. Bifoga gärna även din profilbild i CV:t. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: reception@grennahotell.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grenna Hotell AB
563 31 GRÄNNA
För detta jobb krävs körkort.
