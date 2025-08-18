Förvarshandledare till Migrationsverket i Flen
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker förvarshandledare till förvaret i Flen.
Flens förvar bygger ut. Vid början av 2026 kommer Flen att tillhandahålla 180 förvarsplatser vilket innebär att vi blir Sveriges största förvar. Vi söker nu dig som vill ha ett dynamiskt och spännande arbete i statlig regi.
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. På Migrationsverket gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Vad gör en förvarshandledare?
I rollen som förvarshandledare arbetar du tillsammans med andra för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera förvarstagna till återvändande. Det dagliga arbetet innebär dels in- och utskrivning, informera om beslut, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt. Du håller i aktiviteter, medverkar vid transport, sitter i bevakningscentral, ansvarar för mathantering mm. Rollen som förvarshandledare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus. Arbetet kan till viss del vara fysiskt krävande.
Sammanfattningsvis är rollen som förvarshandledare mångsidig, varierande och utvecklande. Det är viktigt att du delar Migrationsverkets grundläggande värdegrund gällande mod, empati och tydlighet. Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på ett förvar https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Jobba-pa-forvaret.html.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Vidare är du tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stress eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du tar självständigt ansvar för dina uppgifter samt trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av socialt arbete, såsom arbete med omvårdnad, mental hälsa, missbruk, säkerhetsarbete eller liknande
- B-körkort
- God datorvana
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Schemalagt arbete måndag till söndag. Dags-, kvälls-, natt och helgarbete ingår.
Placering: Flen
Tillträde: Enligt överenskommelse. Anställningen inleds med en obligatorisk introduktionsutbildning.
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Migrationsverket gör kontroller i polisens misstanke- och belastningsregister inför beslut om anställning.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 9 september 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
