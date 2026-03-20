Förvaltningsledare IT sökes!
2026-03-20
På IT/MT-avdelningen inom Region Norrbotten arbetar vi med att utveckla, förvalta och säkra IT-miljöer som är avgörande för vårdens funktion. Tillsammans med verksamheten skapar vi stabila, moderna och tillgängliga IT-tjänster för att skapa förutsättningar för framtidens bästa hälsa och vård.
Nu söker vi en Förvaltningsledare IT till enheten IT Infrastruktur.
Vi söker
Vi söker dig som vill leda och utveckla IT-förvaltning i en komplex miljö - och som tar ansvar för att arbetet faktiskt rör sig framåt. Du skapar struktur, prioriterar rätt och driver förändring tillsammans med andra.
Du har ett intresse för teknik och drivs av att hitta lösningar som skapar stabila, säkra och effektiva IT-miljöer. Du trivs i en roll där du samordnar, tydliggör riktning och får olika delar att arbeta mot samma mål.
För rollen ser vi att du:
Har en teknisk universitets- eller högskoleexamen, alternativt utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet:
som förvaltningsledare IT eller objektledare IT
av att leda uppdrag eller projekt inom IT
av IT-infrastruktur (t.ex. server, klient, nätverk eller plattformar)
av Förvaltningsmodeller (t.ex. PM3)
av Azure, AD eller andra identitetslösningar
IT-säkerhetsarbete i större organisationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person arbetar du strukturerat, självständigt och tar ansvar för att planera och genomföra ditt arbete effektivt. Du tar initiativ, ser förbättringsmöjligheter och bidrar med nya idéer. Du har lätt för att samarbeta och anpassar din kommunikation efter målgrupp och situation.
Du leder genom att skapa engagemang, tydlighet och delaktighet - med fokus på att nå gemensamma mål och driva utveckling framåt.
Det här får du arbeta med
Enheten IT Infrastruktur ansvarar för att utveckla, förvalta och säkerställa stabil drift av regionens tekniska plattformar. Det omfattar bland annat servermiljöer, klientplattformar, nätverk, säkerhet och grundläggande IT-tjänster som är avgörande för hela verksamheten.
Som Förvaltningsledare IT kommer du att:
Ta fram, förankra och följa upp förvaltningsplan tillsammans med verksamheten
Säkerställa att mål i förvaltningsplanen genomförs inom tilldelad budget
Ta fram tekniska lösningar utifrån verksamhetens behov
Självständigt leda och planera förvaltningsaktiviteter tillsammans med andra enheter
Samordna team, leveranser och externa leverantörer
Administrera och följa upp avtal med externa leverantörer
Driva förbättringar och utveckla arbetssätt, processer och plattformar
Det här erbjuder vi dig
En spännande och utvecklande arbetsplats med många specialistområden
Möjlighet att arbeta med samhällskritisk IT-infrastruktur
Ett uppdrag där du får kombinera ledarskap, struktur och teknik
Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst med arbetstiden förlagd dagtid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116557".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Milly Åhgren Westin milly.ahgren-westin@norrbotten.se
