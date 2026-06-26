Förvaltningscontroller
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2026-06-26
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Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås!
Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar cirka 950 medarbetare med utbildning av hög kvalitet för invånarna i Borås och våra samverkanskommuner inom Boråsregionen. Förutom fyra kommunala gymnasieskolor samt anpassad gymnasieskola, bedriver vi också vuxenutbildning och yrkeshögskola. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande mål är att ge alla elever och studerande förutsättningar att nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara.
Om tjänsten
Som förvaltningscontroller har du en central och strategisk roll i förvaltningen. Du är direkt underställd förvaltningschefen och fungerar som ett kvalificerat stöd till förvaltningens chefer i frågor som rör styrning, ledning och uppföljning av verksamhetens mål och resultat. Du ingår både i förvaltningens ledningsgrupp och i den centrala stabsfunktionen, där du bidrar till att skapa struktur, samordning och utveckling i verksamheten. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av bland annat verksamhetsplan, intern kontroll, budgetprocess, månadsuppföljningar och årsredovisning. Rollen omfattar även samordning av myndighetsgranskningar, ledningsgruppens möten och konferenser samt nämndens planeringsdagar.
En viktig del av uppdraget är att följa och analysera omvärldsförändringar som påverkar verksamheten. Du driver och utvecklar förvaltningsövergripande rutiner samt samverkar med andra förvaltningar och sakkunniga. Just nu står skolan inför flera omfattande förändringar kopplade till nationella reformer, skoljuridik, Borås Stads styrmodell samt utvecklingen inom AI och digitalisering. Vidare arbetar du med att utreda, analysera och ta fram beslutsunderlag, nämndsskrivelser och andra strategiska dokument. Du har dessutom ett samordnande ansvar för juridiskt stöd till verksamheten inom skollagstiftning, förvaltningslag och kommunallag.
Du erbjuds en dynamisk roll där du växlar mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter. Här får du en nyckelroll nära politiska beslut, med stort inflytande över förvaltningens styrning och utveckling samt goda möjligheter att påverka både verksamheten och ditt eget uppdrag.
Du som söker
Vi söker dig som har kandidat- eller magisterexamen inom exempelvis offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, pedagogik/rektorsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av strategiskt arbete eller ledande befattning inom offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med skoljuridiska frågor. Vi ser även att du har en god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i verksamhetsstödjande system och analysverktyg, exempelvis Stratsys, Canea, Kolada och Power BI.
Rollen kräver ett starkt eget driv, god prioriteringsförmåga och förmåga att hantera uppgifter som ibland uppstår med kort framförhållning. För att lyckas i rollen är du en skicklig kommunikatör med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att skapa tydliga och pedagogiska presentationer. Du arbetar strategiskt och analytiskt, har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera, prioritera och leverera resultat inom givna tidsramar. Samtidigt är du noggrann och kvalitetsmedveten med god förståelse för hur ekonomi, planering och uppföljning samspelar för att skapa en väl fungerande verksamhet.
Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och trivs i en samordnande roll där samarbete och dialog är avgörande för att nå framgång. Med ett stödjande och lösningsorienterat förhållningssätt skapar du goda förutsättningar för både chefer och verksamhet.
Om utbildningskontoret, din blivande arbetsplats
På utbildningskontoret arbetar cirka 20 medarbetare inom områdena ekonomi, kvalitet- och utveckling, HR, IT, kommunikation, gymnasieantagning och nämndadministration. Kontoret är en samarbetsinriktad arbetsplats med hög trivseln och som värdesätter god arbetsmiljö och där man tillsammans tar vara på varandras kompetenser och förmågor.
Samtliga arbetar med konsultation, stöd och administration för att stödja förvaltningens verksamheter och kärnprocesser. Att arbeta på utbildningskontoretinnebär ett meningsfullt, utvecklande, samarbetsinriktat och omväxlande arbete i en verksamhet som varje dag arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomar och vuxna att lyckas i skolan. Förvaltningscontrollern är en nyckelfunktion i det uppdraget.
Arbetsplatsen ligger centralt i Borås, på Olovsholmsgatan 32. I huset finns även Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. På första plan finns en cafeteria, tillika lunchmatsal, där du kan köpa goda smörgåsar, bakverk, lättare luncher och där du också under dagen kan dricka kaffe som arbetsgivaren bjuder på.
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 pia.strandh@capus.se
eller Linn Strandh på 079-559 10 01 linn.strandh@capus.se
. Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-07-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Recruitment Consultant - Public sector
Linn Strandh linn.strandh@capus.se 079-559 10 01 Jobbnummer
9981524