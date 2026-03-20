Förvaltningsadministratör till Göteborg
2026-03-20
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till en effektiv och välfungerande fastighetsförvaltning? Nu söker vi en erfaren förvaltningsadministratör till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.
I rollen blir du en viktig stödfunktion till både förvaltare och tekniska förvaltare, där du får en varierad vardag med både administrativa och operativa inslag.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till förvaltning av kommersiella lokaler och bostadsnära fastigheter. Rollen är delad mellan två fokusområden:
Stöd till förvaltare (ca 50%)
Uthyrning av lokaler
Genomföra visningar
Upprätta utkast till avtal
Stöd vid uppsägningar och omförhandlingar
Hyresgästkommunikation
Stöd i avtalsfrågor
Stöd till tekniska förvaltare (ca 50%)
Hantering av felanmälan via system och telefon
Beställning av entreprenörer
Stöd i planering av arbete
Nyckelhantering
Du arbetar i system som PM, Proceedo och Summera.
Omfattning och upplägg
Heltid
Uppdragsperiod: snarast - 3 juli 2026
Möjlighet till förlängning till slutet av 2026
Möjlighet till distansarbete någon dag i veckan
Skallkrav:
Mycket god erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom fastighetsbranschen.
Erfarenhet av verksamhetssystem som fastighetssystem, ärendehanteringssystem och inköpssystem.
B-körkort krävs på grund av resor i tjänsten.
Meriterande krav:
Erfarenhet inom förvaltning, t.ex. som förvaltare, hyresadministration, felanmälan, inköpsarbete.
Verksamhetssystem såsom PM, Proceedo och Summera.
Välkommen med din ansökan!
