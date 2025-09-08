Förvaltare till kapacitetslösningen MPK
Vill du vara med på förvaltning och utveckling av kapacitetsplanering för det hela svenska järnvägsnätet? Vi söker nu fler förvaltare till MPK-lösningen. Ta denna unika chans att göra Sverige närmare - sök jobbet nedan!
Förvaltare till kapacitetslösningen MPKPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Under flera år har Trafikverket låtit utveckla en ny lösning för marknadsanpassad planering av kapacitet på det svenska järnvägsnätet, MPK. Lösningen består av flera komponenter varav mycket är driftsatt samtidigt som fortsatt utveckling pågår. MPK-lösningen ger möjlighet för ökat utnyttjande av järnväg som gynnar såväl resande som godstransporter. Nu söker vi fler ansvariga förvaltare till MPK-lösningen.
I din roll ansvarar du för att:
Delta i att etablera en förvaltning för MPK-lösningen
Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv
Fånga och analysera behov/förbättringar från verksamheten och pågående utvecklingsprojekt kopplat till MPK-lösningen samt deltar i prioritering av dessa
Aktivt förbättra befintliga arbetssätt och systemlösningar för att uppfylla externa och interna krav och önskemål till MPK-lösningen
Delta i utveckling av nya arbetssätt och systemlösningar kopplat till MPK-lösningen och tillhörande processer
Planera, genomföra, testa och följa upp ändringar i system och arbetssätt
Hantera identifierade fel som kräver ändringar av arbetssätt, instruktioner eller åtgärder i komponenterna samt säkerställa att åtgärder genomförs
Informera/utbilda berörda användare vid t.ex. förändringar, uppdateringar och problem med MPK-lösningen
Delta i arbetet och ge underlag till förvaltningsplan
Planera för kontinuitet, etablera arbetssätt, process och lösning inom förvaltningen
Säkerställa prestanda, stabilitet, säkerhet och tillgänglighet till system
Uppdatera och tillgängliggöra dokumentation, utbildningsmaterial och information för MPK-lösningen
Ta emot nya eller förändrade komponenter från utvecklingsverksamhet och etablera en förvaltning av dessa
Övrig information
I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vem är du?
Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är bra på att utveckla kreativa lösningar som gör effekt, samtidigt som du kommer ihåg att de ska vara förnuftiga och genomförbara. En till orsak till din framgång är att du har förmåga att ta initiativ, självständigt se vad som behöver göras och strukturera upp ditt arbete därefter.
Vi söker dig som har:
relevant universitets- eller högskoleexamen om 180 hp (120 p) inom kvalitet, teknik eller IT, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi på Trafikverket bedömer likvärdig
erfarenhet och goda kunskaper inom kapacitetsplaneringsverktyget TPS (Train planning system från HaCon), från rollerna som t ex trafikplanerare eller motsvarande
förvaltnings- och utvecklingsarbete
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
arbetsledarroll
arbete med kravställning på teknisk lösning med beroenden till flera applikationer
testarbete
verktygen TFS (Azure DevOps) och Remedy
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
