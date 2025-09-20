Förvaltare - Umeå
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Umeå Visa alla fastighetsskötarjobb i Umeå
2025-09-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Umeå
, Lycksele
, Sollefteå
, Härnösand
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket Region Norr söker förvaltare till Umeå. Region Norr verksamhet bedrivs i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län, här arbetar ca 120 personer med våra fastigheter.
Vi utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Förvaltare i stark tillväxt och förändring
Som Förvaltare ansvarar du för att förvalta och utveckla beståndet av fastigheter inom förvaltningsområde Umeå, vilket omfattar Västerbottens län. Detta innebär planering och genomförande av underhållsarbeten och investeringar. Du ansvarar även för att gällande lagar, föreskrifter för säkerhet och miljö följs. Du samarbetar med våra projektledare och driftpersonal vid genomförande av underhålls- och drifttjänster, till vilka du utgör en beställarfunktion. Som förvaltare ansvarar du för våra upplåtelseavtal och är därför den som möter våra lokala kunder. Du ansvarar för förvaltningsområdets budget. Resor är vanligt förekommande inom förvaltningsområdet men även inom regionen. Du ingår i Fastighetsenhet Nedre Norrlands ledning.Publiceringsdatum2025-09-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller YH-utbildning med inriktning mot förvaltning, bygg, teknik, ekonomi eller juridik. Alternativt har du förvärvat förvaltningskompetens genom yrkeslivserfarenhet. Du har erfarenhet av något eller flera av följande: fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi och kundrelationer. Vidare har du erfarenhet från underhållsplanering, entreprenadupphandling och projektering. Det är viktigt att du har god administrativ förmåga och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Svenskt medborgarskap och körkortklass B är ett krav.
Det är meriterande med kunskaper inom fastighetsrätt och fastighetsjuridik samt kännedom om Försvarsmakten LOU och LUFS. Har du dessutom erfarenhet av stora byggprojekt är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Att vara självständig och strukturerad kommer naturligt för dig även under tidspress och du är har god förståelse för varför det är viktigt med en hög grad av ansvarstagande för att säkra kvalitet i alla led. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför organisation vilket gör att samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga är av stor vikt. För att lyckas i den här rollen vet vi att du behöver vara lugn och ha en god självkännedom. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme samt drivkraften att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, genomför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Umeå. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med cv och personligt brev senast 14 oktober 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta regionchef Håkan Tano 010-44 44 485 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, telefon 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518721