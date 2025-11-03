Förvaltare - naturvård och friluftsliv
Borås kommun / Hälsoskyddsjobb / Borås Visa alla hälsoskyddsjobb i Borås
2025-11-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Borås är en stad i rörelse - bokstavligt talat. Här växer grönskan ikapp med staden, nya mötesplatser tar form och ett pulserande centrum lockar både invånare och besökare. Mitt i allt detta finns Tekniska förvaltningen - en engagerad och lösningsfokuserad organisation som har ett tydligt uppdrag: att göra Borås ännu vackrare, ännu mer hållbar och ännu mer trivsam att leva och verka i.
Med över 180 medarbetare jobbar vi varje dag för att utveckla stadens gator, parker, skogar, lantmäteri och persontransporter - alltid med nytänkande, helhetsperspektiv och framtidstro som ledstjärnor. Vi är stolta över vår roll i en stad som växer snabbt och bjuder på spännande uppdrag.
Vi söker en förvaltare till Park- och skogsavdelningen för naturvård och friluftsliv som vill vara med och utveckla, förvalta och marknadsföra våra naturreservat och rekreationsområden.
Borås har redan mycket att vara stolt över - men det bästa har vi framför oss. Vill du vara med och skapa det?
Park- och skogsavdelningen på Tekniska består av cirka 100 medarbetare. Vi samarbetar nära med andra aktörer och har en avgörande roll i att skapa och bevara en attraktiv stad. Avdelningen sköter kommunens mark och vatten genom att bland annat erbjuda tillgängliga och natursköna strövområden för boråsare såväl som för besökare.
Naturvårdsenheten, där du kommer att arbeta, ansvarar för fiske, kalkning, natur- och rekreationsleder, naturvård, naturreservat och bekämpning av invasiva arter. På enheten arbetar det två specialister inom naturvård som jobbar direkt under avdelningschefen.
Förvaltare - naturvård och friluftslivPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som förvaltare med inriktning naturvård och friluftsliv blir du viktig del av vårt arbete på Park- och skogsavdelningen. Du kommer att arbeta inom naturvårdsenhetens verksamheter, som omfattar följande områden:
Naturreservat
Naturvårdsenheten förvaltar Borås Stads kommunala naturreservat och du ansvarar i första hand för drift och förvaltning av naturreservaten samt bistår i arbete med kontrollprogrammen och revideringen av skötselplanerna.
Natur- och rekreationsleder
Tekniska förvaltningen ansvarar för natur- och rekreationsleder samt friluftsanläggningar såsom natur- och rekreationsleder, vindskydd, grillplatser, fiskebryggor och fågeltorn. Du kommer att arbeta med utveckling, drift- och underhåll, tillgänglighetsanpassning samt att underlätta allmänhetens tillgång till naturen genom information. En viktig del av arbetet är också att marknadsföra Borås Stads natur för besökare.
Fiske
Borås Stad arbetar för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och prisvärt sportfiske med naturvårdshänsyn. Verksamheten ansvarar för fiskefrågor vilket innebär att du tar en aktiv roll i några av de fiskevårdsområdesföreningar där kommunen har fiskerätt. Du hjälper även till att förvalta kommunens egna fiskevatten.
Kalkning av sjöar och vattendrag
Borås Stad administrerar kalkningen av sjöar och vattendrag i boråsområdet på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Bekämpa invasiva arter
Tekniska förvaltningen ansvarar för bekämpning av invasiva arter på kommunal mark och du kommer att delta i planering och uppföljning av bekämpningsinsatser.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning för uppdraget, till exempel högskoleutbildning inom biologi, naturvård, skogsbruk eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du arbetar proaktivt, är strukturerad, har en väl utvecklad analytisk förmåga.Du kan driva egna processer framåt och trivs med att arbeta både operativt, både på kontor och ute i fält, som en del av ett team. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer.
Du är van att använda olika IT-stöd. Det är en förutsättning för tjänsten då du i det dagliga arbetet ska kunna använda olika system. Du har även lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anders Hägerström 033-35 75 70 Jobbnummer
9584578