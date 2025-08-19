Förstekock till Nosabyskolan
Kristianstads kommun / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2025-08-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Är du en passionerad matlagare med ett brinnande intresse för smak och goda måltider? Då har vi jobbet för dig!
GS Måltid ansvarar för matlagning till vård- och omsorgsboende och matdistribution till enskilda hushåll samt till förskolor och skolor. Verksamheten består av 230 medarbetare uppdelade på 80 kök inom Kristianstads kommun. Våra 80 kök lagar tillsammans bland annat 14 000 lunchportioner varje dag.
Vi är stolta över vår yrkesroll och vårt hantverk. Genom att ha fler ekologiska produkter, säsongsanpassa menyerna, öka andelen grönt och minska på svinnet arbetar vi för ett mer hållbart samhälle. Vi är 69 KRAV-certifierade kök på förskolor, skolor och äldreboenden och vi arbetar för att bli fler. Med hållbar utveckling som ledstjärna arbetar vi för lustfyllda måltider med maten i centrum!
Stora delar av Kristianstads kommuns serviceverksamheter finns samlade i en egen organisation, Gemensam service. Här finns kommunens tjänster inom måltid, lokalvård, fordon, transport, intern service samt bemanning och rekrytering. Dagligen levererar över 400 medarbetare tjänster till såväl övriga förvaltningar som till våra medborgare.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som förstekock på Nosabyskolan leder och utvecklar du arbetet och ska tillsammans med dina kollegor i köket producera mat till kunder inom skolan. Dina arbetsuppgifter består av matlagning samt ansvar för att inköp av livsmedel och varor i köket fungerar utifrån balans i budget. Du har även som uppgift att se till så att personalschemat fungerar för verksamheten. Ansvar för kontakt med kostombud och kunder ingår också i din roll.
En central del i rollen är kommunikation både till enhetschef, kollegor i köket och pedagogerna på skolan. Som förstekock är du länken i organisationen, den som ser till att viktig information flyter mellan köket, skolans personal och måltidsledningen. Du förväntas ligga steget före, vara proaktiv och föregå i både handling och inställning. Det innebär att du kan hantera olika arbetsuppgifter parallellt, prioritera skarpt och skapa trygghet genom tydlighet och struktur.
Du kommer att ha daglig kontakt med skolpersonal och elever och förväntas vara en god ambassadör för GS Måltids verksamhet. Du arbetar dagtid måndag till fredag.Kvalifikationer
Du som söker har godkänt betyg från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av arbetsledning och ledarutbildning är meriterande.
Du har erfarenhet av arbete i produktionskök och har kunskap om specialkostmatlagning. Vidare har du erfarenhet av beställningar och fakturahantering samt goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll.
Givetvis har du god datorvana och kunskap och erfarenhet i kostdataprogram är meriterande. Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet kan du uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Som person har du en mycket god kommunikativ förmåga, är tydlig och närvarande i din dialog med både kollegor och ledning. Du har en positiv människosyn och skapar vi-anda i gruppen genom att föregå med ett gott exempel. För att lyckas i rollen behöver du ha ett helikopterperspektiv, vara lösningsfokuserad och kunna hantera olika personer och situationer på ett professionellt sätt. Du har inga problem med att ta direktiv men kan också själv ge tydliga direktiv när det krävs.
Rollen kräver också att du kan hantera och lösa snabbt uppkomna situationer med flexibilitet och lugn. Du trivs med ett högt tempo, är van vid att arbeta mot tydliga tidskrav och ser det som en självklarhet att alltid ligga ett steg före. Framförallt är du en passionerad matlagare med ett brinnande intresse för smak och goda måltider!
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
ÖVRIGT
Kommunledningskontoret leder, samordnar, följer upp och utvecklar kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Här finns verksamheter som ekonomi, HR, IT, medborgarcenter och strategiska frågor samt all gemensam service med lokalvårds-, måltids- och transportverksamheter i förvaltningen. Kommunledningskontorets arbete ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, driver företag, studerar eller besöker vår kommun . Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2025-79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, GS Måltid Kontakt
Enhetschef
Sara Martinsson sara.martinsson@kristianstad.se Jobbnummer
9464597