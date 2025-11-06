Förstärk vårt team som Bilmekaniker i Vellinge!
Nu förstärker vi vårt team i Vellinge med nya kollegor, ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparationer av personbilar
Felsökning och diagnos med hjälp av modern utrustning
Byte av slitdelar, bromsar, avgassystem m.m.
Bidra till att hålla en säker, ren och välorganiserad verkstad
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har minst 4 års erfarenhet som bilmekaniker
Har goda kunskaper i fordonsdiagnostik
Har B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för fordon
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med el- och hybridfordon
Certifikat inom AC, hjulinställning eller felsökning
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats med konkurrenskraftig lön
Kompetensutveckling och vidareutbildningar
Ett positivt och samarbetsvilligt arbetsklimat
Tillsättning av tjänsten sker löpande
Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot din ansökan
Skicka ansökan innehållande CV och personligt brev till:jobb@svenskdacktjanst.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
