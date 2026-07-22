Personlig assistent - timvikarie i Slite
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Gotland
, Oxelösund
, Nyköping
, Trosa
, Söderköping
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter. Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter. Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete , där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker nu en lugn och positiv person till vår kund i 50-årsåldern. Kunden bor i Slite i en trevlig lägenhet och söker nu en personlig assistent som kan hjälpa henne i hennes vardag. Vår kund har assistans dygnet runt. Vi söker just nu en person för att främst hjälpa till med dubbelbemanning under dagtid. Ibland förläggs dubbelbemmanningen i flera korta pass á ca 30 minuter vid specifika moment där förflyttning är inkluderat, och ibland i ett sammanhängande pass. Finns eventuell möjlighet till fortsatt anställning som vikarie efter sommaren.
Vi behöver förstärka teamet med en extra person omgående därför är det viktigt att du som söker är tillgänglig för en snabb introduktion och start på din roll i det här uppdraget.
Vår kund saknar tal, det är därför viktigt att du är lyhörd som person och kan läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Som person ska du vara lugn, varm, engagerad och har ett stort intresse för målgruppen. Vi ser att det är bra med erfarenhet av epilepsi eller arbete som personlig assistent, men det är inget krav.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Varierande.
Anställningsform: Timanställning.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående.
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Som personlig assistent hos oss är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa livskvalitet viktigare än vad som står i ditt CV. Vi ber dig bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, tillsammans med ett CV som kompletterar bilden av dig i din ansökan.Vi ser fram emot att få välkomna just dig till DVT Assistans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
624 48 SLITE Arbetsplats
DVT Assistans Kontakt
Rekryterare
Alina Keijser Strandberg alina@dvtassistans.se Jobbnummer
10009544