Avdelningsansvarig ICA Ljungskile
Matbutiken Vällebergsvägen AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-07-22
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Nu söker vi på ICA Supermarket Ljungskile en Avdelningsansvarig till vår Dryckesavdelning
Vill du vara med och utveckla vår butik och dricka avdelning?
Vi söker en ansvarstagande person med energi och driv som vill utveckla både sortimentet, driften och teamet.
Vilka är vi?
ICA Supermarket Ljungskile ska vara den personliga färskvarubutiken som erbjuder sina kunder att handla enkelt, snabbt & prisvärt.
Vår vision är att vara Bohusläns bästa färskvarubutik – värt en omväg.
Vi strävar efter att jobba modernt och med många digitala hjälpmedel som stöd. Hos oss är hela butiken ett lag som jobbar mot samma mål även om vi jobbar i många olika team.
Vi söker:
Vi söker en ansvarstagande ledare med stort engagemang och ett starkt entreprenörskap.
Du har erfarenhet av matbutik och det är ett krav att du haft ett ansvarsområde innan och är nu redo för nästa steg i din utveckling.
Du arbetar både strategiskt och operativt i driften.
Du brinner för att skapa ett inspirerande, kundanpassat och lönsamt sortiment.
Du vill bidra till en välfungerande drift med fokus på kundbemötande, exponering, priser och svinn.
Vi jobbar med teamplock och tillsammans med din försäljningschef och frysansvarig förstår ni vikten av att jobba digitalt och att prioritera rätt i den dagliga driften.
Dina personliga egenskaper
Du har erfarenhet av livsmedelshandel (helst ICA, men inte ett krav), dock är erfarenhet av ett ansvarsområde ett krav.
Du drivs och motiveras av ökande försäljningstal och förbättrad lönsamhet.
Du älskar kundkontakt och jobbar för att göra kunden nöjd, varje dag.
Du är en engagerad och kommunikativ ledare som inspirerar och motiverar andra.
Du bygger naturligt relationer med kunder, leverantörer och kollegor.
Exempel på ansvarsområden
Ekonomisk uppföljning
Varuinköp och kampanjplanering
Svinnuppföljning och förebyggande planering
Sortimentsutveckling
Varumottagning
Rutiner och struktur i avdelningen
Exponering och säljdrivande åtgärderPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Erfarenhet från ledande befattning är meriterande.
Erfarenhet från butik eller dagligvaruhandel.
Erfarenhet av ett ansvarsområde är ett krav.
Kunskap i butiksekonomi.
Kunskaper kring kalkyler och lönsamhet.
Meriterande är erfarenhet av Min Butik och AOB.
Övrig information
Vi går under Handels kollektivavtal. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor eller bara väldigt intresserad av att börja jobba här med världens bästa gäng?
Skicka då in ditt CV till följande:kundkontakt.ljungskile@supermarket.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Ansökan via mail!
E-post: kundkontakt.ljungskile@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matbutiken Vällebergsvägen AB
(org.nr 559015-9553)
Vällebergsvägen 27 (visa karta
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459 30 LJUNGSKILE Jobbnummer
10009537