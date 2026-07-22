Boendeassistent till mottagnings- och återvändandecentret i Flen
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2026-07-22
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Vi söker boendeassistent till mottagnings- och återvändandecentret i Flen. Centret är en del av den nationella reformeringen av asylmottagandet och införandet av EU:s migrations- och asylpakt. Inom centret ryms flera verksamheter, bl.a. ansökan, asylprövning, mottagning samt återvändandeverksamhet.
Beskrivning av center
Du arbetar med frågor som berör och engagerar i en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor från olika delar av världen och som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det är också en miljö som präglas av kontinuerligt lärande och delaktighet och där vi genom samlokalisering har bättre förutsättningar för att arbeta nära varandra mellan professionerna i asylprocessen. Vi är även nära den asylsökande genom att vi arbetar där den asylsökande bor. Därigenom kan vi arbeta effektivare och göra det tryggare för den asylsökande. Det är en internationell miljö, både genom att centret är placerat nära Sveriges gräns, men även genom att myndigheten är mer integrerad i ett gemensamt europeiskt asylmottagande med EU-myndigheter som Frontex och EUAA. Du förväntas vara öppen för att din kompetens och ditt engagemang behövs inom olika arbetsuppgifter som utförs på centret, där inte minst service och vägledning är att genomgående inslag.
Vad gör en boendeassistent i en centerverksamhet?
Som boendeassistent introducerar du både vuxna och barn till boendet och närsamhället. Du ger stöd, service och information till individer i boendet och externa intressenter. Du hanterar situationer som uppstår i boendet och identifierar samt hanterar särskilda behov som individerna kan ha. Du deltar också i att koordinera och bedriva aktiviteter för asylsökande,i vissa fall i samarbete med civilsamhällesorganisationer. För att de boende ska få en meningsfull vistelse kommer de erbjudas organiserad sysselsättning, vilket du som boendeassistent kan komma att arbeta med löpande. Det kan exempelvis innebära att du ska vara med och arrangera en fotbollsturnering men det kan även innebära att du ska möjliggöra odling av växter och blommor.
I din roll möter du människor i en situation av osäkerhet och förändring, som ställer krav på din förmåga att på ett empatiskt och tydligt sätt kommunicera och bemöta individerna. Teamarbete inom din arbetsgrupp är av största vikt för att på ett professionellt sätt kunna bemöta individers behov och skapa trygghet i boendet.
I arbetet ingår att sköta service och logistik kring boendet samt planera så att boendeplatserna används effektivt och ändamålsenligt. Tillsammans med övriga kollegor och ledning har du ett ansvar att säkerställa att Migrationsverkets center är en trygg och säker plats att bo på under tiden ärendet prövas. Närvaro, rörelse och kontakt blir därmed tre viktiga byggstenar i ditt dagliga arbete på center.
Du ansvarar även för dokumentation och administrationen kring boendet och utför transporter mellan boenden och kontorslokaler. Du besiktigar Migrationsverkets asylboenden, utrustar rum och lägenheter så att de håller rätt standard och felanmäler till hyresvärd/leverantör.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot både kollegor, sökande och andra intressenter.
Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stress eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du tar initiativ, trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
God förmåga att kommunicera på engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Övriga språkkunskaper
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Schemalagd arbetstid med arbetspass dag, kväll och helg fördelat över en treveckorsperiod, för närvarande dag kl. 07-16.30, kväll kl. 11.30-21.00 och helg kl. 09-18.00. Arbetstiderna kan komma att förändras och även innebära arbete nattetid.
Placering: Flen
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Tjänsten innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Enligt lag (2013:852) om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds anställning, visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 augusti 2026 via vårt rekryteringssystem.
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För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Änglundavägen 35 (visa karta
)
642 34 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Ann-Louise Falander Karlsson ann-louise.falander.karlsson@migrationsverket.se 010-2036925 Jobbnummer
10009536