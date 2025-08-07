Förskollärare till Slottet förskola
2025-08-07
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Förskolan Slottet består av tre avdelningar. Förskolan ligger på stadsdelen Hovshaga och ingår i förskoleområde Hovshaga som består av fem förskolor. Tillsammans arbetar vi med att utveckla lekresponsiv undervisning. Slottet har fina renoverade lokaler och även en nyutformad utemiljö som möjliggör undervisning i olika former. Förskolan befinner sig precis som övriga förskolor i en utvecklingsprocess med dokumentation i Unikum och ett utvecklande av förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Hos oss kommer du tillsammans med kollegor arbeta för att ge barnen den bästa starten inom skolväsendet. Du kommer att arbeta med hela barngruppen men också se den enskilda individen. I ditt arbete kommer du att anpassa och utveckla verksamheten efter barnen och erbjuda dem en stimulerande och utvecklande lärmiljö. Du är en medforskande pedagog som utmanar barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Du kommer även utforma lärandemiljöer utifrån barnens intresse, nyfikenhet och kreativitet kopplat till läroplanen. Som förskollärare är du ansvarig för att tillsammans med dina kollegor planera, dokumentera, utvärdera och analysera arbetet kring barnens utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller i slutet av din förskollärarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har en medveten tanke kring din roll som förskollärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen. Du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar och du anpassar ditt arbetssätt för att skapa förutsättningar för alla barn till att utvecklas.
Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt och god samarbetsförmåga såväl gentemot kollegor som vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Biträdande rektor
Maria Johansson 0470-43699 Jobbnummer
