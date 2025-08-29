Förskollärare till Påryd
2025-08-29
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande i en stimulerande och framtidsinriktad miljö?
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
På Påryds förskola, avdelning Björnen, väntar ett gäng nyfikna barn och två engagerade barnskötare på en varm, kreativ och trygg vuxen som vill vara med och göra skillnad varje dag.
Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer du att:
* Arbeta i arbetslag med omsorg, utveckling och lärande där barnens behov och nyfikenhet står i centrum.
* Ansvara för undervisningen genom att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen.
* Samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av varje barns välmående och utveckling.
* Följa aktuell pedagogisk forskning och bidra till vårt pedagogiska utvecklingsarbete.
* Arbeta pedagogiskt och socialt utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument.
* Använda IT som ett naturligt verktyg i det pedagogiska arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad förskollärare.
* Har erfarenhet av att leda undervisning, dokumentera och hålla utvecklingssamtal.
* Har god IT-kompetens och ser digitala verktyg som en resurs i undervisningen.
* Har goda kunskaper i svenska, motsvarande vad som krävs för högskolestudier.
* Har kunskap om nationella styrdokument.
Det är meriterande om du har erfarenhet från förskolans verksamhet, kunskaper i pedagogisk dokumentation, TAKK/teckenspråk eller andra språk som är vanliga bland barn och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma påbörja urvalsarbetet innan sista ansökningsdatum. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan dess.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett heltidsvikariat från 1 oktober 2025 till 15 augusti 2026, med eventuell förlängning.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs. Ersättning
