Förskollärare till Halmstad kommun
Halmstads kommun, Förskola / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-09-15
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Förskola i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är förskollärare och vill bli en viktig del av Förskoleverksamheten i Halmstad kommun.
Som förskollärare är du med och utvecklar förskolans pedagogiska verksamhet och kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Du är en förskollärare som utgår från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du har en förmåga att motivera och inspirera barnen genom att skapa sammanhang och lärmiljöer där deras nyfikenhet och lust att lära väcks. Genom att ta tillvara på barnens intressen får du dem att känna att de har inflytande över och delaktighet i sitt eget lärande.
Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget planerar du, följer upp, dokumenterar, analyserar och utvärderar verksamheten systematiskt och kontinuerligt så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål och förskolans styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation/förskollärarexamen.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Tjänsterna är kortare eller längre vikariat och placering kan vara aktuell på någon av våra förskolor i Halmstad kommun. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden efter behov på våra förskolor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277573 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Förskola Kontakt
HR-utvecklare
Nina Wigrup Holmgren nina.wigrup.holmgren@halmstad.se Jobbnummer
9507685