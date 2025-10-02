Förskollärare till centrala Krokom
Krokoms Kommun / Förskollärarjobb / Krokom Visa alla förskollärarjobb i Krokom
2025-10-02
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för kreativitet
Har du ett lekresponsivt förhållningssätt, är du didaktiskt skicklig och har du ett specialintresse inom kultur och hälsa? Vill du ha ett jobb som du längtar till och vill du arbeta som inspiratör inom estetiska lärprocesser i en scaffoldingstöttande undervisningsmiljö? Sök jobbet som förskollärare till centrala Krokom.
Välkommen till oss!
Förskolan i centrala Krokom är en helt nybyggd förskola med inriktning Kultur och Hälsa. Förskolan invigdes hösten 2024 med fantastiska lärmiljöer både inomhus och utomhus. Varje avdelning har en ateljé för kreativt skapande och vi har ett eget bibliotek samt en studio för dans, musik och drama. Vi har också en restaurang för yngre barn och en för äldre, med två egna kockar. Förskolan består av 5 dubbelavdelningar med plats för 34 barn, där varje arbetslag organiserar sig i mindre grupper.
Vi söker kreativa förskollärare som bidrar till en hälsofrämjande lärmiljö. Våra lärmiljöer är giftfria och inspirerade av naturtrogna material och milda färger.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som förskollärare
Här i centrala Krokom genomsyrar estetiska uttrycksformer vårt arbete oavsett vilket läsårsprojekt som pågår. Det gäller också rörelse då vi är en PEP-förskola, och tar stöd av Genaretion Pep i arbetet för en hälsosam förskola.
Vi understryker vikten av ett förtroendefullt klimat, professionell utveckling och en tydlig roll- och ansvarsfördelning där vi alla är en viktig del av helheten. Alla pedagoger får möjlighet att bidra med sin kompetens i ett kollegialt lärande under våra nätverksträffar.
I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi undervisningen i fokus och vi tror att det kompetenta ledarskapet kan vara avgörande för en framgångsrik måluppfyllelse och att arbetsglädje gör jobbet meningsfullt.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• är utbildad och legitimerad förskollärare och väl förtrogen med de nationella styrdokumenten, som bidrar till en god arbetsmiljö
• är en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi
• har estetisk kompetens och intresse för skapande utifrån uppdraget samt har erfarenhet att att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan
Meriterande för uppdraget är:
• om du tycker om att dramatisera och använda din kreativitet
• om du spelar ett eller flera instrument och gillar att sjunga
• om du har erfarenhet av TAKK och av att använda bildstöd vilket underlättar i arbetet då det ingår som en naturlig del av våra kompensatoriska insatser.
Du som person har:
• en förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta
• möjlighet att genom din kreativitet vara öppen för nya möjligheter och verka utifrån de förutsättningar som finns med fokus på uppdraget
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-10- 29
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
I mig får du en chef med ett transformativt ledarskap och får arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö med öppen kommunikation och tillit.
Arbetet i Krokoms förskola hoppas jag kan ge dig ökad motivation och arbetsglädje, där du får ta ansvar och vara delaktig.
Du blir en del av en personalgrupp där du har en tydlig roll, ingår i ett sammanhang och får möjlighet att bidra.
Så om du har du en drivkraft och en vilja att göra skillnad, ser jag fram emot att du söker den här tjänsten.
//Camilla Backman, rektor förskola
Kontaktperson för tjänsten
Camilla Backman, rektor förskola
0640-16211camilla.backman@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell, differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9536402