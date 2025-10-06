Förskollärare till Ärtans förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-10-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252336
Om arbetsplatsen
Vårt rektorsområde består av Ärtan, Hyacinten, Kallenberg, Bäcken, Hästskon och Snödroppens förskolor.
Ärtans förskola är en nybyggd förskola som öppnade augusti 2022. Förskolan består av två plan med 4 avdelningar, två på bottenplan och två på andra plan.
På förskolan är arbetslagen organiserade som samarbetslag i syfte att skapa en hållbar arbetsmiljö för alla. Förskolan har gemensamhetsytor som ateljé, vattenlekrum och bibliotek. Utemiljön på förskolan är genomtänkt samt lockar och inspirerar till lek och lärande. I förskolans närområde finns Pildammsparken och Kroksbäcksparken med närhet till bl.a. naturområde och lekplatser.
Hos oss får du en engagerad och närvarande ledningsgrupp som består av en rektor, biträdande rektorer och förste förskollärare. Förste förskollärare finns nära den dagliga verksamheten som stöd för att utveckla det pedagogiska arbetet, i reflektioner och utformning av såväl projekterande arbetssätt som övrig verksamhet. I det systematiska kvalitetsarbetet är förste förskollärare ditt bollplank för fortsatt utveckling. Biträdande rektor är medarbetarnas närmsta chef och finns som nära stöd i din arbetsmiljö. Biträdande rektor gör kontinuerligt verksamhetsobservationen tillsammans med förste förskollärare och arbetar utifrån ett coachande och tillitsbaserat ledarskap.
Vår utbildning tar utgångspunkt från det projekterande arbetssättet där varje avdelning utifrån frågeställningar arbetar med olika projekt. Det är barnens hypoteser och frågor som driver vårt arbete framåt och styr val av projekt.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Att arbeta som förskollärare på Ärtans förskola innebär att du varje dag möter kollegor och ledare som vill vara med och utveckla barnens bästa förskola. Förskolan drivs av ett tillsammans tänk och genom ett positivt förhållningssätt kommer du tillsammans med andra att bidra till att skapa meningsfulla pedagogiska sammanhang.
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du inte är rädd för att ta ett tydligt ledarskap samtidigt som du kan vara en trygg och medforskande vuxen. Du brinner för olika uttrycksformer som verktyg och ser samspel, kommunikation och språkutvecklande arbetssätt som grundpelare i barnens utbildning.
Hos oss bjuder ateljéristor in barn och pedagoger till ateljéverksamhet eller kommer till avdelningen och är delaktiga i arbetet med att skapa miljöer som inbjuder till fantasifullt skapande.
Hos oss är professionsutveckling och kollegialt lärande vår största drivkraft och det finns tid för olika schemalagda forum där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.
Reflektionstiden fördelas enskilt, i arbetslaget och tillsammans med andra förskollärare. Utöver denna tid finns det goda möjligheter att i samråd med rektor skapa tid för utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete kring begränsande normer i förskolan.
• Erfarenhet av ett medvetet språkutvecklande arbetssätt, med förmåga att skapa en språkstimulerande miljö för barnen
• Erfarenhet av projekterande arbetssätt, inklusive planering, genomförande och utvärdering av tematiska projekt i förskolan.
• Förståelse för förskollärarens ansvar i att leda verksamheten.
Alla är välkomna att söka, men vi söker särskilt dig som har några års erfarenhet av yrket och har ett medvetet förhållningssätt kring att arbeta med olika anpassningar för såväl grupp som individ.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Dalia Abdul Razeq dalia.abdul-razeq@malmo.se 0708-865196 Jobbnummer
9543293