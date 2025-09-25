Förskollärare på Sandbackens förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Välkommen till fantastiska Sandared - en riktig idyll! Vår förskola ligger strax utanför Borås stadskärna och omges av en fantastisk miljö nära Viaredssjön. Sandbackens förskola består av fem avdelningar. Våra lokaler är ljusa, rymliga och erbjuder många olika lärmiljöer som skapar goda förutsättningar för lek, utveckling och lärande.
Hos oss möter du engagerade kollegor med bred kompetens. Tillsammans bygger vi en stark och kreativ arbetsmiljö där både barn och vuxna får växa. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.
Vårt arbete utgår från lekresponsiv undervisning och utvecklingspedagogiska teorier. Just nu deltar vi också i Erasmusprojektet 100 språk - 100 miljöer, som startade hösten 2024, vilket ger oss möjlighet att inspireras av internationella perspektiv och utveckla vår verksamhet ytterligare.
Våra lärmiljöer och material är utformade för att stimulera, inspirera och utmana, men också för att uppmuntra till utforskande, förundran och lärande genom möten, kommunikation och lek. Under dagen delar vi ofta in oss i mindre grupper för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande. På Sandbacken har vi ett starkt fokus på kollegialt lärandet. Vi har även förmånen att ha en ateljérista som möter alla barn på förskolan och bidrar med kreativitet och skapande i vardagen.
I rollen som förskollärare är du ansvarig för planering, genomförande och utveckling av undervisningen, alltid med barnens behov och intressen i fokus. Som förskollärare är du en viktig del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, rolig och lärorik vardag för alla barn.
Genom den digitala plattformen Unikum är du med och dokumenterar och följer barnens lärande, samtidigt som du bidrar med dina perspektiv till arbetslagets reflektion och analys av verksamheten.
Tillsammans med kollegorna skapar du tillgängliga, kreativa och utmanande miljöer som inspirerar till lek, utforskande och lärande.
På Sandbacken värdesätter vi kollegialt lärande. Som förskollärare har du individuell planeringstid, egen inläsningstid, kopplad till gemensam litteratur, tid för reflektion i arbetslaget samt tillgång till ett stort utbud av kompetensutvecklingsinsatser.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Du som söker har förskollärarlegitimation. Som förskollärare hos oss är det viktigt att du är nyfiken, ödmjuk och har en öppen inställning samt ett prestigelöst förhållningssätt. Du är lyhörd och ser varje barns behov och förutsättningar, både individuellt och i grupp.
Du bidrar till att leken har en central plats i utbildningen och har en förmåga att skapa trygga, tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Vill du vara en del av vårt team och skapa framtidens förskola tillsammans med inspirerande kollegor? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
