Förskollärare i förskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2026-01-12
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Prästgårdslidens förskola är en förskola med plats för 72 barn, fördelade på fyra avdelningar där samarbete är en självklarhet. Vi har en stor gård med närhet till bibliotek och lekplatser. Vi arbetar åldersindelat där leken är central i vår undervisning. I Mjölby Kommun är språket ett prioriterat mål och vi arbetar med ett språkutvecklande förhållningssätt. Förskolan ligger centralt med goda pendlingsmöjligheter.
Vill du ha ett arbete som är omväxlande, utvecklande och utmanade där glädje i varje möte finns? Då ska du söka till oss på Prästgårdslidens förskola!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Du som förskollärare har ett helhetsansvar för det pedagogiska arbetet och för att verksamheten är trygg, rolig, stimulerande och lärorik för barns utveckling och lärande.
Vi förväntar oss att du som förskollärare är väl förtrogen med våra styrdokument och ska ha god förmåga att omsätta dem både i praktik och i teori.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är en nyfiken och hängiven lagspelare som ser vikten av det kollegiala lärandet och tillför lust och glädje i arbetet. Du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team. I syfte att utveckla undervisningen reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt. Alternativ kommunikation ska vara en självklarhet i undervisningen.
Du är positiv till mångfald! Alla är olika och det är en tillgång.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Rektor Prästgårdsliden och Tunets förskola
