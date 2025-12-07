Förskollärare/barnskötare
Föräldrakooperativa Fören Bullerbyn / Förskollärarjobb / Emmaboda Visa alla förskollärarjobb i Emmaboda
2025-12-07
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativa Fören Bullerbyn i Emmaboda
ARBETSPLATS
Föräldrakooperativet Bullerbyn är en familjär i ur och skur förskola belägen i en villa i ett lugnt villakvarter i Vissefjärda med skogen som nära granne. Inne- och utemiljön inspirerar till spontanlek och är väl anpassade för verksamheten. På förskolan finns en liten barngrupp på omkring 12 barn i åldrarna 1-5 år. Föräldrakooperativet har varit verksamt i över 30 år.
Arbetslaget på förskolan består av tre medarbetare varav en är förskollärare/rektor/skolchef och två är barnskötare.
VEM SÖKER VI
Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare alternativ barnskötare. Du är engagerad och nyfiken, brinner för barnens utveckling, har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta småskaligt och åldersövergripande. Vi söker dig som vill samarbeta i arbetslag där vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklas gemensamt. Vi sätter värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du tar egna initiativ. Att arbeta på ett föräldrakooperativ innebär större handlingsfrihet än en kommunal förskola och man har stora möjligheter att själv styra och påverka sitt arbete.
Erfarenhet av föräldrakooperativ är en merit. Vi lägger stor vikt vid varje sökandes personliga lämplighet i arbetslaget.
ÖVRIGT
Ansökan sker via e-post. Skicka in CV och personligt brev. Urval sker löpande.
För att kunna erbjudas tjänst inom skola och barnomsorg krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Om anställningenPubliceringsdatum2025-12-07Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, provanställning tillämpas
Heltid/deltid.
Schema.
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: personalansvarig@bullerbyn.info Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativa Fören Bullerbyn
Ängsbergsvägen 2 (visa karta
)
361 54 VISSEFJÄRDA Arbetsplats
Bullerbyn, Föräldrakooperativa Fören Kontakt
Ordförande
Therese Carlsson 0708489620 Jobbnummer
9632229