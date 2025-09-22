Förskollärare 80%
Barnens bikupa ekonomisk fören / Förskollärarjobb / Falkenberg Visa alla förskollärarjobb i Falkenberg
2025-09-22
Barnens bikupa är en privat förskola i Ringsegård - Falkenberg. Vi som äger och driver förskolan, Magdalena och Malin, är också en del i arbetslaget, vilket innebär att kontakten mellan arbetsgivare och personal är nära och kontinuerlig.
Vi är ett positivt arbetslag, där pedagogerna är engagerade, drivande och kreativa. Vi strävar hela tiden efter att driva en utvecklande och trygg utbildning för våra barn. Vi vill att barn och vårdnadshavare skall minnas sin tid på förskolan som trygg, lärorik och framför allt full av glädje.
I arbetslaget jobbar vi som ett team och ser lösningarna före problemen. Samarbete, glädje och engagemang är några egenskaper som beskriver vårt arbetslag. Vi är mottagliga för nya idéer och tycker utveckling och förändring är givande för både pedagoger och barn.
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och lösningsfokuserad, både i ditt arbete med barnen och som kollega i arbetslaget. Du behöver vara trygg i din roll som ledare för barnen. Du behöver också vara trygg i ditt ansvar, och för ditt uppdrag som förskollärare, för att kunna driva undervisningen framåt.
KVALIFIKATIONER: Förskollärarexamen ett krav.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR: Vikariat 80% from 7/1 2026 - 30/6 2026 med eventuell förlängning.
ÖVRIGT: I vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll.
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
Som anställd är du ansluten till kollektivavtal genom FREMIA.
Lön enligt avtal eller överenskommelse, lämna gärna löneanspråk.
Skriftig ansökan med personligt brev och referenser tas emot via mail.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag.
SISTA ANSÖKNINGSDAG 3/10 2025.
Vi behandlar löpande ansökningar och intervjuer påbörjas omgående.
Om du funderar på något så tveka inte att höra av dig till oss!
KONTAKT
Malin Bengtsson huvudman/rektormalin@barnensbikupa.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Mail
E-post: bikupan.ek.forening@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnens bikupa ekonomisk fören
Strandåkervägen 14 (visa karta
)
311 72 FALKENBERG Arbetsplats
Barnens bikupa ek fören Jobbnummer
9519034