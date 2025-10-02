Förskollärare 80 -100 %
Påskbergets Förskola AB / Förskollärarjobb / Varberg Visa alla förskollärarjobb i Varberg
2025-10-02
Vi söker nu två legitimerade förskollärare som är väl förankrad i förskolans uppdrag och dess styrdokument.
Du har förmåga att leda kollegor och driva utbildningen framåt. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och närvarande pedagog som vill vara delaktig i att skapa en utvecklande, rolig och trygg utbildning. Du har barnen i fokus och ett positivt förhållningssätt till alla omkring dig.
Du har lätt för att samarbeta och en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du vill lära av andra. Undervisning är ett begrepp som genomsyrar din dag i verksamheten. Du har fokus på utveckling och lärande tillsammans med barn och pedagoger med god förmåga att skapa inbjudande mötesplatser och inspirera till aktivitet.
Påskberget är en fristående förskola i centrala Varberg. Förskolan ligger i ett lugnt område och gränsar till skogen samtidigt som det är gångavstånd till både hav och centrum.
Datum för tillträde är omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsterna är vikariat med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: forskolan@paskberget.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Påskbergets Förskola AB
(org.nr 556832-4270), http://www.paskberget.se
Danska Vägen 11 (visa karta
432 51 VARBERG Arbetsplats
Påskbergets Förskola AB Jobbnummer
9536875