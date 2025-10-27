Förskollärare
2025-10-27
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Beskrivning av arbetsuppgifter
På förskolan Leka Lära söker vi nu en ny förskollärare till oss som brinner för barnens utveckling och lärande lika mycket som vi gör. Att arbeta hos oss innebär att du får kollegor med breda erfarenheter och kompetenser. Vi uppskattar när vi kan lära av varandra. Är du vår nya kollega? Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Det är viktigt för oss att vi kan och utvecklas tillsammans, för oss är tillgång till ett nära ledarskap viktigt för att du, och därigenom barnen, ska vidareutvecklas och trivas hos oss. Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget planerar och driver du den dagliga undervisningen, rutin situationer samt den betydelsefulla leken, utifrån barnens behov, intressen och förmågor. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och meningsfull för alla barn. Vi lägger grunden för barns livslånga lärande. Du ska verka för att undervisningen ska ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi tar vara på barns lärprocesser och är nyfikna tillsammans med barnen samt utmanar dem vidare i sitt kunskapande. I arbetet är det viktigt att du bygger relation med barnen genom att vara närvarande med barnen på deras nivå. Det är ett rörligt arbete som kan innebära lyft. Du arbetar för att skapa en trygg utbildning och omsorg samt att stärka barnens självkänsla, upptäckarglädje och framtidstro. Arbetet innebär dagliga möten/kontakter med vårdnadshavare men även att genomföra inskolningar, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra samverkansformer. Du har erfarenhet och kunskap av dataarbete såsom att skriva och dokumentera, spara och hämta dokument, söka information, arbeta med bildhantering och skriva i mallar. Du bör även kunna hämta och lagra information i olika system.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för ett lärande där barn i delaktighet får utvecklas och tillägna sig nya kunskaper utifrån sina förutsättningar och förmågor.Som förskollärare behöver du på ett tryggt sätt ta ansvar för dina arbetsuppgifter och utifrån mål och kvalitetsstandard driva arbetsprocesser som gynnar både avdelning och förskola. Dina personliga egenskaper är av stor vikt. Vi söker dig som är lugn och uppmärksam i ditt bemötande. Du är varm och har en god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Din nyfikenhet i kombination med en god pedagogisk förmåga gör att du är bra på att anpassa såväl bemötande som lärande. Du är en god vuxen förebild. Du ska kunna ha förmågan att anpassa arbetet utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Din kommunikativa förmåga i kombination med ett relations orienterat förhållningssätt kommer vara värdefullt i samarbete med såväl kollegor som barnen och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du kan kommunicera väl på svenska såväl skriftligt som muntligt.Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och TAKK. Du har:* Goda kunskaper om förskolans uppdrag och är bekant med läroplan och övriga styrdokument* Förskollärarlegitimation krävs för tillsvidareanställning.Det är meriterande om du har:* Erfarenhet att arbeta inom förskoleverksamhet* Kunskap om vägledande samspel (ICDP)* Kunskap om låg affektivt bemötande*IT-kompetens för att kunna hantera digitala verktyg och system i det dagliga arbetet. Ersättning
Rektor
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
