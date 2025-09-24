Förskollärare
2025-09-24
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Förskolan Furan är belägen i natursköna och lugna Lillhärdal. Vi arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av förskolan. Förskolan är liten med en åldersblandad avdelning och erbjuder ett nära samarbete med kollegor i ett litet arbetslag.
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en trygg, stimulerande och utforskande miljö för barnen.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att arbeta i enlighet med LpFö 18, reviderad 2025.
Du kommer att vara delaktig i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten samt tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. Hela förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att nå målen i läroplanen.
I tjänsten ingår öppning alternativt stängning några dagar i veckan. Kvalifikationer
• Utbildad förskollärare med legitimation eller dokumenterad god erfarenhet av yrket och avseende att läsa till förskollärare.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs för tjänsten. Dina personliga egenskaper
• Du ska vara van att ta eget ansvar, vara lyhörd för barns viljeyttringar, vara en närvarande pedagog som har lätt att samarbeta med olika människor och alltid ha fokus på ditt uppdrag tillsammans med barnen.
• Du är en god förebild för barn och kollegor och har en god förståelse för alla människors lika värde.
• Du är flexibel, kan fånga ett barns intresse och utveckla dessa.
• Du är lyhörd, empatisk och kan samverka respektfullt med kollegor och vårdnadshavare
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid.
• Friskvårdsbidrag.
• Tid för planering och dokumentation.
• Arbetskläder och dator
Kontaktinformation
Ingela Wasser, Rektor, 0680-162 95, ingela.wasser@herjedalen.se
Karin Kers, Ombud Sveriges Lärare, 0680-16100, karin.kers@herjedalen.se
Mia Hurtig, Ombud Kommunal, 076-141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
842 95 Lillhärdal Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5020211410".
Detta är ett heltidsjobb.
Härjedalens kommun (org.nr 212000-2510)
Rektor
Ingela Wasser ingela.wasser@herjedalen.se 0680-162 95 Jobbnummer
9523469