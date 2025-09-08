Förskollärare
Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Habo
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du en förskollärare med intresse för friluftsliv och utomhuspedagogik? Då kan du vara en framtida kollega till oss på IUS Tygelsjö.
Som förskollärare på I Ur och Skur Tygelsjö har du ett ledande ansvar för både barn och kollegor på avdelningen, du omsätter förskolans läroplan i ditt dagliga arbete samt bedriver utbildning och undervisning utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och en reflekterad praktik. Alla förskolans arbetslag har ett gemensamt ansvar och samarbetar på många olika sätt för att nå våra mål och vår vision. Samarbetet mellan rektor, kollegor och arbetslag värdesätts högt och är, tror vi, en förutsättning för en god arbetsmiljö och arbetsplats.
Du ansvarar för att aktivt planera, genomföra, utvärdera, analysera, följa upp och dokumentera lärprocesser med syfte att utveckla verksamheten. Vidare förväntas du bidra i processer som främjar kollegialt lärande. Vi förväntar oss att du är professionell, uppdragsförankrad och står för ett förhållningssätt och bemötande med utgångspunkt i dialog och samsyn.
Vi ser förskollärarexamen som ett krav och intresse för utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ledarskap som en förutsättning för uppdraget som förskollärare i vår verksamhet.
Vi värdesätter förmågan att se till det enskilda barnets såväl som gruppens behov i en växelverkan med avsikt att skapa tillgängliga lärmiljöer där varje barn kan växa och utvecklas utifrån individuella förutsättningar.
Vi ser engagemang, arbetsglädje och en vilja att utvecklas i yrkesrollen som viktiga egenskaper för att du ska trivas hos oss!
Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder, friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap, i arbetet mot målen i läroplanen. Verksamheten bedrivs inne som ute, i och med hjälp av naturen, året om. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: anna.karlsson@iurochskur.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
(org.nr 556810-5729)
Sjötorpsvägen 31 a-c (visa karta
)
218 74 TYGELSJÖ Arbetsplats
IUS Tygelsjö Kontakt
Rektor
Anna Karlsson anna.karlsson@iurochskur.se 0722381535 Jobbnummer
9496093