Forskningskommunikatör, vikariat
Lunds universitet, Gemensamma förvaltningen, Sektionen Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2025-11-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Gemensamma förvaltningen, Sektionen Kommunikation i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Sektionen Kommunikation, en av Gemensamma förvaltningens tio sektioner, arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga.
Sektionen består av fyra avdelningar: Forsknings- och externkommunikation, Varumärke och digitala plattformar, Internkommunikation och ledningsstöd, Studentkommunikation och marknadsföring. Sektionen Kommunikation har cirka 60 medarbetare.
För att möta en föränderlig omvärld behöver Lunds universitet agera snabbare och hitta nya arbetssätt. Därför behövs en snabbfotad och professionell kommunikationsfunktion som stöttar universitetets kärnverksamhet: utbildning, forskning och samverkan. Kommunikationsfrågorna står högt på ledningens agenda. Med den nya organisationen har vi delvis ett nytt uppdrag och den här tjänsten passar dig som vill vara med och bygga upp något nytt.
Du kommer att ingå i avdelningen Forsknings- och externkommunikation, som har uppdraget att förmedla nyheter om universitetet och dess verksamhet samt att främja universitetets attraktivitet och synlighet såväl nationellt som internationellt samt ansvara för forskningskommunikation. Avdelningen har tolv medarbetare.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även distansarbetsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa användarvänligt och engagerande forskningsinnehåll för Lunds universitet? Då är detta en roll för dig!
Som forskningskommunikatör ansvarar du för att utveckla och förvalta webbsidor om forskning på lu.se och lunduniversity.lu.se. På dessa sidor är du huvudskribent för forskningstexterna. I arbetet ingår också att utveckla nya format och spridningsytor för forskningsinnehållet. Du kommer dessutom att vara ett stöd för forskare, sakkunniga och innehållsproducenter på olika nivåer inom organisationen i frågor som gäller forskningskommunikation.
Du blir placerad vid avdelning Forsknings- och externkommunikation. Tjänsten är ett vikariat.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utveckla sidor om forskning, forskningssamverkan, innovation och populärvetenskapliga evenemang på lu.se och lunduniversity.lu.se
- Ta fram nya format och presentationsytor för olika typer av forskningsinnehåll och -texter
- Projektleda nya satsningar kring Lunds universitetets forskningsinnehåll på webben
- Skriva texter om forskningen vid Lunds universitet
- Bidra till att Lunds universitets forskningsinnehåll sprids och synliggörs genom ett aktivt samarbete med webbstrateger och ansvariga för andra kanaler för forskningskommunikation, till exempel nyhetsproduktion och sociala medier
- Analysera och följa upp innehållsarbete
- Coacha och utbilda forskare inom forskningskommunikation
- Bidra till det strategiska arbetet kring forskningskommunikationen
- Agera stöd i olika universitetsövergripande kommunikationsprojekt, exempelvis vid framtagandet av nya presentationsmaterial Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för forskning och drivs av nyfikenhet och viljan att göra komplexa ämnen tillgängliga för olika målgrupper. För att lyckas i den här rollen behöver du vara en skicklig kommunikatör och skribent, såväl på svenska som på engelska. Du har en god känsla för bild och form i kombination med att kunna ta vara på publiceringsverktygets möjligheter och begränsningar. Du behöver också vara lyhörd och ha en god förmåga att se till både helhet och detaljer. Du ser vikten av att arbeta tillsammans med andra samt att jobba efter principer och riktlinjer. Som person är du samarbetsinriktad, pedagogisk och strukturerad.
Krav för anställningen är
- Utbildning i kommunikation, digital strategi eller motsvarande
- Erfarenhet av arbete som webbredaktör, innehållsstrateg eller arbete som vi bedömer som likvärdigt
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
- Aktuella kunskaper i att kommunicera på webben
- Vana av att arbeta i webbpubliceringssystem
- Erfarenhet av att utbilda i storytelling
- Erfarenhet av att coacha forskare i presentationsteknik
Meriterande
- Målgruppsanpassning av komplext material för webben
- Webbpublicering i Drupal
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av storytelling, gärna i olika format Övrig information
Anställningen är ett vikariat från 260101-260430 med omfattningen 100 procent.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Sektionen Kommunikation, en av Universitetsförvaltningens tio sektioner, arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga. Sektionen består av avdelningarna Forsknings- och externkommunikation, Internkommunikation och ledningsstöd, Studentkommunikation och marknadsföring samt Varumärke och digitala plattformar. Sektionen har cirka 60 medarbetare.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Gemensamma förvaltningen, Sektionen Kommunikation Kontakt
Lena Mathiasson lena.mathiasson@kommunikation.lu.se +46462229524 Jobbnummer
9591319