Forskningsingenjör inom geriatrik
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen geriatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö omfattar cirka 20 personer och flera pågående projekt riktar sig till olika äldre patientgrupper och befolkningsstudier med stöd från bland annat Socialdepartementet, Region Skåne och Vetenskapsrådet.https://www.geriatrik.lu.se/
kan du läsa mer om projekten.
Vi söker nu fem forskningsingenjörer på heltid till vår verksamhet.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; Jobba hos oss .
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskningsingenjör arbetar du i ett forskningsteam tillsammans med medicinsk sekreterare och sjuksköterska i forskningsprojekt inom forskargrupp geriatrik med placering på Skånes universitetssjukhus, CRC, Malmö samt i Hässleholm, Osby, Ystad eller Eslöv.
I forskningsprojekt genomför du hälsoundersökning av deltagare, medicinska undersökningar, olika funktionstester, genomför intervju av forskningsdeltagare utifrån på förhand gjorda frågeformulär. Vidare genomför du statistiska analyser och kvalitetskontroll av insamlat material och bearbetar data samt sammanställer resultat. Arbetet är förlagt till forskningsmottagningen på CRC, Skånes universitetssjukhus, Malmö och o forskningsmottagning placerad i Hässleholm, Eslöv och Ystad.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd läkarexamen
- Dokumenterad erfarenhet av arbete på mottagning, EKG tolkning; spirometri och erfarenhet av forskningsstudier, särskilt inom äldreområdet
- Dokumenterad erfarenhet av undersökning av äldre patienter med funktionsbortfall
- Goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
- God datorvana
- Som person är du strukturerad, noggrann och har ett gott bemötande mot både kollegor och patienter. Du organiserar ditt arbete effektivt och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete med forskningsprojekt med uppföljning
- Rekrytering av deltagare till forskningsprojektÖvrig information
Anställningen är särskild visstid med omfattningen 100 procent med tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.Övrig information
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö Kontakt
Sölve Elmståhl, Rekryterande chef solve.elmstahl@med.lu.se +4640391320 Jobbnummer
9657041