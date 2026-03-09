Forskningsingenjör inom bioinformatik
2026-03-09
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en bioinformatiker som trivs med att lösa problem? Vill du bidra till att utveckla totalförsvaret, och hantera olika problemställningar kopplade till biologiska hot i samverkan med andra forskare och aktörer? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som forskningsingenjör inom bioinformatik bidrar ditt arbete till att hantera komplexa problemställningar kopplat till skydd mot biologiska vapen. Arbetet bedrivs i projektform och syftar till att öka förståelsen för och stärka skyddet mot biologiska hot. Verksamheten präglas av ett lärande samarbetsklimat där expertis inom olika kompetensgrupper samverkar.
Du kommer att arbeta med olika former av dataanalys där moderna sekvenseringstekniker och analysmetoder ständigt utvecklas. Rollen fokuserar på att utföra analyser, hantera stora datamängder och bidra till utveckling och automatisering av våra arbetsflöden för att identifiera och karaktärisera patogena mikroorganismer. Arbetet bedrivs ofta i samarbete eller på uppdrag av andra totalförsvarsaktörer alternativt internationella samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bioinformatisk bearbetning, analys och tolkning av sekvenseringsdata från patogena mikroorganismer.
Hantering av stora datamängder och exekvering av bioinformatiska analysflöden.
Utveckling och automatisering av bioinformatiska pipelines.
Utveckling av sekvensbaserad högupplösande typningsmetodik för bakterier och virus.
Implementering av metoder för kvalitetssäkring av genererade data samt extraktion av relevant information.
Bidra med underlag för publicering av vetenskapliga artiklar.
Om enheten
Du kommer att vara en del av Enheten för biologiska ämnen som tillhör avdelningen CBRN-skydd och säkerhet . Vid enheten bedrivs forskning och utveckling för att stärka skyddet mot, och minska risken för eventuell användning av biologiska vapen. Analyser och bedömningar som görs av FOI bidrar till andra totalförsvarsaktörers utredningar och beslut. Arbetet som görs på enheten bidrar till att skapa FOIs förmåga som nationell expertkompetens kring frågeställningar som rör biologiska vapen och vi bedriver bred verksamhet inom hotbedömning, hotvärdering, identifiering av hot och skydd kopplat till biologiska vapen som stöd till svenskt totalförsvar och Sveriges internationella åtaganden inom området.
Läs gärna mer om vad vi gör: CBRN-skydd och säkerhet .
Stationeringsort för tjänsten är Umeå, resor inom och utanför landet ingår i tjänsten.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Universitetsutbildning på avancerad nivå (master) med inriktning mot bioinformatik eller bioteknik alternativt annan universitetsutbildning på avancerad nivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera och analysera sekvenseringsdata från IIIumina- och Oxford Nanopore-teknologierna.
Goda kunskaper av arbete i Linux-miljö och Bash-skriptning.
Erfarenhet av programmering i Python eller R.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du analytisk, noggrann och har ett systematiskt arbetssätt. För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är självständig och har förmåga att ta egna initiativ för att driva dina arbetsuppgifter framåt inom ramen för verksamhetens uppdrag. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan kommunicera på ett konstruktivt sätt med kollegor från olika expertområden. För att trivas i rollen uppskattar du att arbeta i en miljö där samarbete och kunskapsutbyte mellan olika discipliner står i centrum. Du motiveras av att arbeta med samhällsviktiga frågor och trivs med att arbeta i en teknisk miljö som är under ständig utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete innefattande framställning av sekvensbibliotek från RNA och DNA samt handhavande av sekvenseringsinstrument.
Erfarenhet av mikrobiell bioinformatik med fokus på patogener, innefattande metoder för typning, fylogeni eller visualisering.
Erfarenhet av mikrobiell forensik och förmåga att omsätta bioinformatiska data till praktiska bedömningar och forensiska frågeställningar.
Erfarenhet av arbetsflödesverktyg som Nextflow eller Snakemake.
Erfarenhet av versionshantering i Git.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast den 2 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Lundgren. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap krävs för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
