Forskningsingenjör
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-10-20
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
Bedriva biomedicinsk forskning inom immunologi. Planera och genomföra experiment inriktade på att förstå olika typer av immunsvar och hur dessa kan påverkas av olika terapier. Vara aktivt delaktig och proaktiv i forskningen. Designa, planera, utföra och analysera experiment. Utveckla, optimera, validera och felsöka immunologiska analyser samt implementera tekniker för att bedöma verkningsmekanismer på ett effektivt sätt. Ha utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter för dokumentation av data, upprättande av rapporter, sammanfattning av experiment, kommunikation av progress och resultat samt medverkan i planering av fortsatt utveckling. Arbeta både självständigt och i nära samarbete i team. Tillämpa ett noggrant laboratoriearbete, följa protokoll omsorgsfullt och föra utmärkt labbjournal. Inga planerade undervisningsuppgifter ingår i tjänsten.
De pågående projekten rör co-stimulering och andra cell-cell-interaktioner i det adaptiva immunsystemet, främst vid autoimmunitet. Arbetet omfattar in vitro-analyser som modellerar olika autoimmuna sjukdomar, kliniska studier som beskriver det adaptiva immunsystemet vid olika sjukdomstillstånd samt utveckling av nya terapeutiska angreppssätt.
Kvalifikationskrav
Bakgrund i laboratorieforskning med bred kompetens inom olika discipliner/metoder. Väl förtrogen med immunologiska metoder såsom flödescytometri, cellkultur, isolering av cellpopulationer från helblod, immunohistokemi (IHC), proteinnuttrycksanalys, karakterisering av proteininteraktioner, konfokalmikroskopi och proteomik.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet utanför akademin beaktas. Goda kunskaper i engelska (nivå C1-C2).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Felix Sellberg, felix.sellberg@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2025, UFV-PA 2025/3036
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
