Forskningsingenjör
Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2025-08-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala
Forskningsingenjör
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.
Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 1000 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.
Projektet 'Societies at Risk' startade i januari 2022 med finansiering av Riksbankens Jubileumsfond och löper fram till slutet av 2027 (https://www.pcr.uu.se/research/sar/).
Detta tvärvetenskapliga program som leds av Forskningsprogramledare Håvard Hegre tar ett riskanalysperspektiv och studerar den förväntade effekten av väpnad konflikt som en funktion av risk, exponering och sårbarhet. Det kommer att beakta effekter på både makro- och mikronivå på ekonomi, hälsa, vattensäkerhet, politiska institutioner, mänskliga rättigheter, påtvingad migration, socialpsykologiskt välbefinnande och jämställdhet. Konfliktrisk kommer att modelleras i ett "early-warning" system som en expandering av det väletablerade ViEWS-systemet (http://www.viewsforecasting.org),
för att förutsäga politiskt våld och dess effekter på en rad samhälleliga utfall. Projektet har ett nära samarbete med forskningsprojekt vid Fredsforskningsinstitutet Oslo (http://www.prio.org/projects/1977).
Institutionen och projektet Societies at risk, söker nu efter en forskningsingenjör, för en tidsbegränsad anställning med start i september 2025.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att bidra till att utveckla och upprätthålla ViEWS-databasen, ViEWS prognospipeline, som utvecklades under ERC-projektet 'ViEWS - a Political Violence Early-Warning System (http://www.views.pcr.uu.se www.viewsforecasting.org).
All utveckling kommer att göras på GitHub. Projektet har flera forskare och forskningsassistenter som skriver kod i Python och R, och en stor uppgift kommer att vara att hjälpa till med organiseringen och stödja dessa uppgifter. I samordning med och forskningsprogramledare projekts programmeraren kommer forskningsingenjören även att vara ansvarig för att uppfylla olika programmerings- och datapresentationsbehov för projektet, följa upp med externa konsulter, tillhandahålla teknisk tillsyn till forskningsgruppen, genomföra dataanalys, API utveckling och nya maskininlärningsmodeller utveckling, data tillagning, säkerställa säker hantering av forskningsdata och infrastruktur.
Kvalifikationskrav
• Magisterexamen
• Minst två års erfarenhet som Maskininlärningsingenjör
• Erfarenhet som forskningsingenjör
• Minst tre års erfarenhet av programmering i Python
• Utmärkt kunskap om GIT
• Erfarenhet av Pandas och scikit-learn-biblioteken i Python
• Erfarenhet av att utveckla arbetsflöden för statistisk analys eller maskininlärning i Python, R, eller likande
• Mycket god kunskap om Linux på kommandoraden
• Kunskap om statistisk modellering
• Mycket goda färdigheter inom dataanalys och datahantering
• Erfarenhet av att utveckla visualiseringsverktyg och analyser för att stödja presentationen av forskningsresultat.
• Kunskaper om R och PostgreSQL
• Kännedom om MacOS
• Kännedom om LaTeX
• Erfarenhet av att använda högpresterande datorresurser (HPC)
• Erfarenhet av att utveckla forskningsinfrastrukturer
• Erfarenhet av presentation av forskningsresultat
• Erfarenhet av att processa och kurera satellit/georefererad data och gods kunskaper om 'software' och/eller paket för rumslig databehandling (Python, R, CDO, QGIS eller liknande).
Vidare är uppmärksamhet på detaljer och precision, analytiska och problemlösande färdigheter, samt goda interpersonella förmågor är av stor betydelse. Erfarenhet som forskningsingenjör och forskningsassistent är meriterande. Forskningsingenjören kommer i hög grad att samverka med resten av projekt personalen och ansvara för nödvändig kompetensutveckling bland medarbetarna.
Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av tjänsten (max 1sida) och ett CV.
Om anställningen
Anställningen är: tidsbegränsad (6 månader). Omfattningen är: heltid/100%. Tillträde: 22 september 2025, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Håvard Hegre, mailto:havard.hegre@pcr.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025, UFV-PA 2025/2575.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning Jobbnummer
9481683