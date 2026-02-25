Forskningshandläggare - hållbara transporter
Vill du arbeta för att stödja innovativa idéer som leder till hållbara transporter i ett jämlikt och tillgängligt samhälle? Söker du ett varierat, avancerat och roligt uppdrag inom ett ständigt aktuellt och samhällsviktigt område, med engagerade och kompetenta kollegor? Då kan det här definitivt vara ett jobb för dig! Vi söker dig med stort intresse för energi, klimat- och hållbarhetsfrågor och har några års arbetslivserfarenhet inom området. Ansök idag och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - forskningsprogram, utlysningar och projektansökningar inom hållbar transport
I rollen som forskningshandläggare på enheten hållbar transport är du med och påverkar att våra transporter och resande genomförs i en mer hållbar riktning.
Som forskningshandläggare arbetar du både strategiskt och operativt. I dina uppgifter ingår bland annat att planera och utforma forskningsprogram och utlysningar utifrån samhällets krav på omställning till hållbara energislag. Du hanterar ansökningar till våra forskningsprogram, du har kontakt med olika intressenter, du förbereder beslutsunderlag och följer upp projekt i vår projektportfölj. I arbetet ingår även att driva och organisera möten, seminarier och konferenser och representera myndigheten i olika sammanhang. Det här är en utåtriktad tjänst där du bygger nätverk och skapar kontakter både nationellt och internationellt.
Du kommer att ingå i ett team av engagerade och kompetenta medarbetare som har till uppgift att stödja nationella och internationella insatser samt hantera egna projekt och uppdrag. Utifrån din sakkunskap kommer du även att delta i specifika regeringsuppdrag samt bidra till omvärldsbevakning och utveckling av myndighetens långsiktiga forsknings- och innovationsstrategier.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant områden för transportsektorns omställning. Du har aktuell arbetslivserfarenhet av arbete inom hållbara transporter och omställning till ett hållbart samhälle.
Vidare har du erfarenhet inom ett eller flera av följande områden inom transportsystemet:
• Elektromobilitet
• Affärsutveckling och/eller analys av investeringsunderlag
• Resiliens
• Systemanalys
• policy- och styrmedelsutveckling
Du kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska och har goda kunskaper i IT-system och program.
Det är meriterande med nedanstående kunskap eller erfarenhet:
• Erfarenhet av forskning- och innovationsarbete
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna inom områden som rör hållbara transporter
• Erfarenhet av samarbeten mellan akademi, företag, forskningsinstitut, myndigheter och/eller offentlig sektor
• Relevant projektledarerfarenhet.
I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Du bidrar till goda relationer och samarbetar väl med både kollegor och externa parter. Du tänker strategiskt, är driven och har ett brett perspektiv på frågor samt är nyfiken och ser möjligheter i förändringar. Du är strukturerad, har förmåga till självständig analys och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan växla mellan strategiska och operativa uppgifter. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!Om företaget
Den här rollen tillhör enheten hållbar transport som är en del av avdelningen för forskning, innovation och affärsutveckling. Våra insatser ska bidra till att uppfylla regeringens energi-och klimatpolitiska mål.
Vi arbetar också för att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer där näringslivets konkurrenskraft svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket i så fall innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 17 mars 2026.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-002106. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Linda Svanhed på telefon +46 (0)16 544 23 13 eller Rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon +46 (0)70 202 2705.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
