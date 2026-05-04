Forskningshandläggare - hållbara transporter
Är du i början av din karriär eller söker nya utmaningar och vill bidra till innovativa idéer för hållbara transporter i ett jämlikt och tillgängligt samhälle? Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en varierad, avancerad och stimulerande roll inom ett aktuellt och samhällsviktigt område. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med stort intresse för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Ansök idag och bidra till framtidens samhälle!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - viktig roll i omställningen till hållbara energislag
Som forskningshandläggare på enheten hållbar transport bidrar du till att transporter och resande utvecklas i en mer hållbar riktning. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du planerar och utformar forskningsprogram samt utlysningar utifrån samhällets behov av omställning till hållbara energislag.
I arbetsuppgifterna ingår att hantera ansökningar till våra forskningsprogram, ha dialog med olika intressenter, ta fram beslutsunderlag och följa upp projekt i vår projektportfölj. Du driver och organiserar möten, seminarier och konferenser samt representerar Energimyndigheten i nationella och internationella sammanhang. Rollen är utåtriktad och innebär att du bygger och utvecklar nätverk både i Sverige och internationellt.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team som arbetar med att stödja nationella och internationella insatser samt hantera egna projekt och uppdrag. Utifrån din sakkunskap medverkar du i regeringsuppdrag, bidrar till omvärldsbevakning och deltar i utvecklingen av myndighetens långsiktiga forsknings- och innovationsstrategier. Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som är relevant för transportsektorns omställning från fossila drivmedel. Du kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i IT-system och program.
Vi ser att du har erfarenhet eller kompetens inom ett eller flera av följande områden från arbete, studier eller praktik:
Elektromobilitet
Transportsystem och systemanalys
Batterier
Resiliens
Affärsutveckling
Projektledning och/eller processledning
Det är meriterande om du har:
Några års arbetslivserfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av forskning- och innovationsarbete
Erfarenhet av samarbeten mellan akademi, företag, forskningsinstitut, myndigheter och/eller offentlig sektor
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som bidrar till goda relationer och samarbetar väl med både kollegor och externa parter. Du är driven, nyfiken och ser möjligheter i förändring. Som person är du strukturerad och har förmåga till självständig analys samt kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan växla mellan strategiska och operativa uppgifter samt har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Den här rollen tillhör enheten Hållbar transport som är en del av avdelningen för Forskning, innovation och affärsutveckling. Våra insatser ska bidra till att uppfylla regeringens energi-och klimatpolitiska mål.
Vi arbetar också för att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer där näringslivets konkurrenskraft svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 25 maj. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-006370. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig med din ansökan. Inkommen ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Linda Svanhed på telefon 016-544 23 13 eller HR partner Lisa Holmström på telefon 016-542 84 17.
Våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
