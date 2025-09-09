Forskningsassistent till Centrum för paleogenetik
Institutionen för arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och är ett av universitetets ledande forskningsområden.
Institutionen består av sex enheter, nämligen Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Numismatiska forskningsgruppen, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Antikens kultur och samhällsliv och Centrum för paleogenetik (CPG). Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal olika områden.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur/.
För närvarande behöver institutionen en forskningsassistent inom projektet Förhistoriska mikrober, vid Centrum för paleogenetik.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att databehandla existerande paleogenetiska data med ett fokus på mikrobiell genetik. Rollen innebär även deltagande i det akademiska vardagslivet på arkeologiska forskningslaboratoriet och CPG, t.ex. journal clubs, seminarieserier, verksamhetsmöten och att interagera med övriga projekt inom enheten.
Paleogenetik fokuserar på DNA-analyser av fossiler och andra förhistoriska lämningar av organismer. Anställningen ligger inom ramen för det av Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojektet Microbes in ancient man, vars verksamhet leds av professor Anders Götherström.
Projektet arbetar metodologiskt med analyser av DNA från förhistoriska vävnader, framför allt skelett, för att adressera arkeologiska frågeställningar rörande framför allt bakteriella sjukdomsutbrott. Forskargruppen inom Microbes in ancient man kommer från flera olika vetenskapsområden och är internationell. Kvalifikationer
En masterexamen eller magisterexamen inom till exempel laborativ arkeologi, genetik eller molekylärbiologi är ett krav för anställningen. Erfarenhet från att självständigt arbeta med bio-informatiska verktyg är också ett krav. Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av arbete med förhistoriskt bakteriellt DNA, genererad av Next Generation Sequencing. Det är även meriterande med ett dokumenterat intresse för historia och förhistoria.
Eftersom anställningen är placerad i en forskargrupp kommer personliga egenskaper tillmätas stor betydelse. Vi lägger därför stor vikt vid förmåga till samarbete, självständigt arbete samt att ta egna initiativ. Arbetsuppgifterna förutsätter en utvecklad ansvarskänsla och en känsla för att hjälpa kollegor när så behövs. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och avser en tidsbegränsad period om ett år. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i oktober 2025.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Anders Götherström, mailto:anders.gotherstrom@arklab.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
