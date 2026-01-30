Forskningsassistent med erfarenhet av kvalitativa metoder
Karolinska Institutet, Instit, för Lärande, Informatik, Management och Etik / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-30
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (https://ki.
se/lime) arbetar inom några av de nyckelområden som är viktiga för att uppfylla Karolinska Institutets uppdrag "att förbättra människors hälsa". Vi fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom följande områden: medicinsk pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention. LIME har cirka 100 anställda och är beläget på Solna Campus.
Forskargruppen https://ki.se/forskning/forskningsomraden-centrum-och-natverk/forskargrupper/procome-hanna-ofverstroms-och-marta-roczniewskas-grupp,
vid Medical Management Centre, LIME söker en forskningsassistent för 1 år, heltid, med fokus på att utvärdera ett uppdrag som Socialstyrelsen har kring att stärka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Du kan läsa mer om Socialstyrelsens uppdrag här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/psykisk-ohalsa/psykisk-halsa-hos-barn-och-unga/nationellt-utvecklingsteam-bup/
Din roll
Vi söker en driven, entusiastisk och reflekterande forskningsassistent med intresse för, och erfarenhet av, kvalitativa metoder. Arbetsuppgifterna innefattar att rekrytera deltagare samt genomföra intervjuer (både digitalt och på plats) med representanter från de BUP-verksamheter som ingår i projektet samt med nyckelpersoner från Socialstyrelsen. Du kommer även att arbeta med kvalitativa analyser av insamlad data.
Arbetet kan dessutom omfatta att bidra i utvecklingen av enkäter samt analysera enkätdata. Rollen innebär också att sammanställa resultat och medverka i framtagandet av rapporter, liksom att hantera projektadministrativa uppgifter. Arbetet består av självständiga och omväxlande uppgifter som kräver noggrannhet, flexibilitet och god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- En masterexamen inom ett för tjänsten relevant område (t.ex. vårdprofession, organisationsvetenskap, beteendevetenskap, omvårdnad, folkhälsa)
- Stort intresse för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård
- Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av att samla in, analysera och sammanställa kvalitativa data (t.ex. intervjuer, fokusgrupper, observationer)
- Kunskaper inom förbättringskunskap och/eller implementeringsvetenskap
- Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av forskning och/eller praktiskt arbete inom hälso- och sjukvården
- Erfarenhet av forskningsadministrativa uppgifter
- Erfarenhet av att hantera och sammanställa enkätdata
- Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter
- Erfarenhet av samarbete med olika aktörer inom hälso- och sjukvården
Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper, din sociala kompetens och förmåga att samarbeta.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Publiceringsdatum2026-01-30
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-02-13
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
