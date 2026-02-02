Forskningsassistent inom tolkbar maskininlärning
Malmö universitet / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö universitet i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb
Malmö University
Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!
Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us
To see the advertisement and apply, please visit Malmö University's website for job opportunities Ersättning
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se Arbetsplats
Malmö universitet Jobbnummer
9716068