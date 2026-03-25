Forskningsassistent inom psykiatrisk epidemiologi
Örebro universitet / Högskolejobb / Örebro Visa alla högskolejobb i Örebro
2026-03-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.
Bakgrund
Forskargruppen bedriver ett pågående forskningsprojekt som undersöker sambandet mellan ADHD och kriminalitet med hjälp av svenska nationella register. Projektet syftar till att öka kunskapen om riskfaktorer för kriminalitet bland personer med ADHD. Projektet bygger på länkning av flera nationella register och analys av stora longitudinella dataset och genomförs inom ramen för psykiatrisk epidemiologi och kriminologi.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsassistent som kommer att arbeta nära projektledare och övriga forskare i projektet.
Arbetsuppgifterna innefattar hantering och dokumentation av registerbaserade forskningsdata samt konstruktion av analysvariabler. I arbetet ingår även statistiska analyser av longitudinella registerdata och programmering i statistikprogram såsom SAS och R. Vidare ingår att sammanställa och dokumentera analysresultat samt att bidra till vetenskapliga rapporter och publikationer. Forskningsassistenten förväntas också bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsprojekt inom psykiatrisk epidemiologi och kriminologi i nära samarbete med projektledare och övriga forskare i forskargruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en master- eller magisterexamen inom kriminologi, epidemiologi, statistik eller närliggande ämne. Tidigare erfarenhet av arbete med registerdata, datahantering, programmering samt statistiska analyser, gärna i SAS eller R, är starkt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forskningsprojekt och vetenskapligt skrivande inom psykiatri eller kriminologi, samt erfarenhet av epidemiologiska metoder. Även praktisk erfarenhet från rättsvårdande myndigheter eller verksamheter inom rättsväsendet, såsom kriminalvård eller polis, är meriterande.
Kandidaten behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering och söker en person som är strukturerad, självgående, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
Information
Anställningen är på heltid (100 %) och tidsbegränsad under 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Henrik Larsson, e-post: Henrik.Larsson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens och vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-04-08. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
