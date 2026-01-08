Forskningsassistent i forskningsprojektet The Missing Traveller
Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
2026-01-08
Vill du arbeta med forskning om gränser och flyktingar (o)synlighet, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Vi söker en erfaren och högt motiverad forskningsassistent till ett forskningsprojekt på institutionen för kulturantropologi och etnologi.
I ämnet kulturantropologi bedriver vi utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Inom ämnet har vi ett trettiotal forskare och lärare (professorer, lektorer, forskare och doktorander). Vår forskning fokuserar på människan i dagens samhälle med en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Verksamheten består till stor del av forskning och har flera ledande forskningsmiljöer, som exempelvis OUTOFSIGHT och Forum för Afrikastudier. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi. Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på https://www.uu.se/institution/kulturantropologi-och-etnologi/Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer att bedrivas inom projektet "The Missing Traveller: Absent Presence at the Border". "The Missing Traveller" är ett av sex forskningsprojekt som ingår i European Reserach Council (ERC)-projektet "OUTOFSIGHT: Exploring social (im)perceptibility", och genomförs under perioden 1 januari 2025-31 december 2029. OUTOFSIGHT dokumenterar processer som gör att människor blir mer eller mindre förnimbara i samhället och undersöker sambandet mellan att synas och att inte synas. Mer information om projektet finns på http://www.outofsight.se
Delprojektet "The Missing Traveller" undersöker hur flyktingar som, till följd av nuvarande europeisk gränspolitik, har försvunnit på väg till Europa blir synliga genom sin frånvaro. När enskilda migranter försvinner visar stater ofta litet eller inget intresse för att söka efter dem, och det är vanligtvis familjer, vänner och aktivister som tar på sig ansvaret att hitta spår av de saknade. Deras frånvaro skapar oväntade relationer mellan många individer och grupper över flera gränser och länder. Detta delprojekt undersöker de utmaningar som familjer, aktivister och civilsamhällesorganisationer möter, samt deras arbete med att utveckla innovativa metoder för sökande och identifiering. Syftet är att förstå dessa teknologiska, materiella, visuella, sociala och politiska praktiker för att analysera hur nya idéer om transnationellt och translokalt släktskap, identifiering, rättvisa, rättigheter och kampen mot gränsvåld formas - och hur allt detta framkallar en synlighet grundad i kroppars och personers frånvaro.
Forskningsassistenten kommer främst att samarbeta med forskaren inom delprojektet och delta i diskussioner med andra forskare i OUTOFSIGHT. Forskningsassistentens förmåga att genomföra etnografiskt fältarbete - den huvudsakliga metoden för att samla in projektets material - är central för rollen. Arbetsuppgifter inkluderar att identifiera och rekrytera forskningsdeltagare, genomföra kvalitativa intervjuer, utföra deltagande observationer, transkribera materialet samt identifiera teman i det insamlade materialet i relation till relevant litteratur. Forskningsassistenten kommer även att ansvara för vissa administrativa uppgifter. Det finns möjlighet för forskningsassistenten att medverka som författare i vissa publikationer inom projektet, beroende på tillgänglig tid och kompetens.Kvalifikationer
• Avlagd examen på avancerad nivå inom samhällsvetenskaplig utbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer och etnografiskt fältarbete, i form av publicerade rapporter eller akademiska texter.
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
• Mycket god förmåga att kommunicera på persiska/dari, både muntligt och skriftligt.
• God analytisk förmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
• God kunskap om migrationspolitik och gränspolitik i Europa, Mellanöstern och Centralasien.
• Goda kunskaper om IMER, samhällsvetenskap eller andra relevanta ämne är meriterande
• Etablerade nätverk relevanta för projektets uppgifter, eller tidigare erfarenhet av arbete med lokala NGO:er i ett eller flera av följande länder är meriterande: Indonesien, Pakistan, Turkiet, Grekland, Tyskland, Danmark och Sverige.
• Det är meriterande om sökande har tidigare erfarenhet av arbete som fältarbetare eller forskningsassistent inom internationella organisationer som arbetar med migrationsfrågor.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande:
• Personligt brev (max 1 sida): Beskriv varför du söker tjänsten, varför du är lämplig, samt erfarenheter som är relevanta för kvalifikationerna och de önskade meriterna.
• Curriculum Vitae (CV).
• Publikationer som visar din forskningserfarenhet, inklusive dina färdigheter i att genomföra intervjuer och din analytiska förmåga. Om publikationen är samförfattad, ange din roll och dina ansvarsområden.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner (kommer endast att användas i slutet av rekryteringsprocessen).Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid 30 %. Tillträde 26 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Mahmoud Keshavarz (mahmoud.keshavarz@antrou.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2026, UFV-PA 2026/23.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
